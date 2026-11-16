До плей-оф Ліги націй вийшла збірна, якій заборонено грати з Україною

Збірна Білорусі з футболу вийшла до плей-оф Ліги націй за право зіграти в наступному сезоні турніру в дивізіоні В. Це означає, що представники країни-співагресорки могли б стати суперниками української команди, якщо вона опуститься на останнє місце у своїй групі.

Білоруси зайняли друге місце в квартеті С1, пропустивши вперед Албанію та випередивши Фінляндію за результатами особистих зустрічей (1:0 і 0:0). Сенсаційний успіх дозволить "зелено-червоним" поборотися за путівку до дивізіону вище з одним із невдах груп Ліги В.

Збірна Білорусі з футболу. Джерело: АБФФ

Українські вболівальники на "Вемблі".

Українці можуть посісти у своєму квартеті четверте місце, якщо програють Грузії 17 листопада. Тоді нашій команді доведеться відстоювати місце в Лізі у плей-оф. Однак білоруси не будуть суперниками "синьо-жовтих" через обмеження Європейського футбольного союзу (УЄФА).

У штаб-квартирі організації ще у 2022 році ухвалили рішення не допускати матчів представників України та Білорусі. Це унеможливлює поєдинки двох збірних у плей-оф Ліги націй, а також у відбірковому турнірі до чемпіонату Європи-2028.

Турнірна таблиця групи С1 Ліги націй. Джерело: УЄФА

Збірна України з футболу

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України програла три матчі поспіль у Лізі націй і поставила себе в катастрофічне становище у відборі на Євро-2028.