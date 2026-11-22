"Дніпро" не без труднощів обіграв "Київ-Баскет" у Суперлізі GGBET

Дніпро завершив 7-й тур регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET складною перемогою над Київ-Баскетом, реабілітувавшись за вчорашню розгромну поразку від Харківських Соколів.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Київ, ПС Венето

Київ-Баскет – Дніпро 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 20:25, 17:15)

Київ-Баскет: Мей (13 + 9 підбирань + 4 передачі + 7 перехоплень), Марків (11 + 3 підбирання + 6 передач), Лихой (7 + 4 підбирання), Кабацюра (16 + 2 підбирання + 5 передач), Холод (10 + 9 підбирань) – старт; Пирогов (0), Бутко (3 + 3 підбирання), Хант (8 + 2 підбирання + 2 передачі), Маліч (0).

Дніпро: Колдомасов (3 + 3 підбирання + 4 передачі), Сорочан (16 + 7 підбирань + 3 передачі), Сипало (0 + 4 підбирання), Тимофеєнко (6 + 2 передачі), Закурдаєв (16 + 6 підбирань + 3 передачі) – старт; Смітюх (10 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Бондарчук (2), Дубоненко (6), Загреба (1 + 7 підбирань), Горобченко (0), Конєв (15 + 5 підбирань).

Київ-Баскет – Дніпро. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Центральний матч ігрового дня відбувся у столиці, де Київ-Баскет зустрічав Дніпро. Чинні чемпіони підійшли до гри з підопічними Валерія Плеханова після важкої поразки днем раніше від Харківських Соколів, натомість кияни вийшли сьогодні на паркет, здобувши вчора перемогу над Запоріжжям.

Перша чверть протистояння пройшла у режимі гойдалок – лідер змінився декілька разів, проте завдяки ривку 9:0 наприкінці, Дніпро забрав десятихвилинку з рахунком 23:16. У наступному періоді на майданчику продовжилася рівна боротьба, внаслідок якої господарі відновили паритет. На перерву пішли з 38:38 на табло.

Київ-Баскет – Дніпро. Джерело: ФБУ

У другій половині матчу Дніпро знову повернуло ініціативу, а разом із нею здобуло подвійне лідерство, яке виглядало доволі загрозливим для господарів, проте шість очок поспіль від Кабацюри наприкінці третьої чверті залишили значно більше інтриги перед заключним відрізком, на який команди вийшли за рахунку 54:60. У підсумку дійшло до протистояння в клатчі. На щастя для підопічних Володимира Коваля, вони вкотре повернули комфортну перевагу, якої вистачило, щоб витримати кінцевий натиск Київ-Баскета.

Кінцевий результат – 71:75.

Герой матчу

Максим Закурдаєв. За 28 хвилини на майданчику набрав 16 очок, зробив 6 підбирань (враховуючи ключове наприкінці) та віддав 3 результативні передачі, реалізувавши 4/7 з дальньої дистанції. Показник ефективності – 17.

Київ-Баскет – Дніпро. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

43:39 – перевага за підбираннями у Дніпра. Враховуючи 14 проти 6 на чужому щиті.

36:26 – Дніпро доволі впевнено переграло Київ-Баскет у "фарбі".

34:14 – доробок запасних гравців Дніпра був значно кращим за виступ лавки Київ-Баскета.

17:11 – кияни більше втрачали м’яч, пропустивши 15 очок унаслідок цього.