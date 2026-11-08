"Дніпро" із захопливою кінцівкою втримав перемогу в матчі Суперліги GGBET

Дніпро здобув непросту перемогу над Ніко-Баскетом з рахунком 82:80 в домашньому матчі регулярного чемпіонату з баскетболу у Суперлізі GGBET. Ніко-Баскет в останній чверті набрав 30 очок і кидав на перемогу, але програв цей матч.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Дніпро, Шинник

Дніпро – Ніко-Баскет 82:80 (27:11, 16:19, 19:20, 20:30)

Дніпро: Сорочан 17, Колдомасов 13 + 6 підбирань + 8 передач, Тимофеєнко 13 + 6 підбирань, Закурдаєв 9, Сипало 2 + 6 підбирань – старт; Загреба 17 + 7 підбирань, Бондарчук 5, Дубоненко 4, Смітюх 2, Горобченко 0

Ніко-Баскет: Сімпсон 20 + 10 підбирань, Карпюк 10 + 14 підбирань, Самфонов 9, Водолазський 8, Лук'ян 3 – старт; Мартін 18 + 7 передач, Стрижак 10 + 7 підбирань, Гарбар 2, Бешетя 0

Ключове з матчу

Дніпро краще почав матч, уже в середині першої чверті повів +19, але Ніко-Баскет поступово знайшов свою гру і вирівняв ситуацію на майданчику.

В подальшому Ніко-Баскет намагався скоротити відставання, але Дніпро впевнено тримав двозначну дистанцію. Переломний момент настав в четвертій чверті, коли Ніко-Баскету все ж вдалось перейти цю позначку в -10, наблизитись до мінімуму і навіть зрівняти рахунок.

В кінцівці ми побачили яскравий данк Карпюка, точний дальній в стрибку Мартіна на рівний рахунок, але Колдомасов у відповідь забив 4/4 зі штрафного. В останній атаці Сафонов кидав дальній на перемогу, але не влучив.

Дніпро – Ніко-Баскет. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Іван Колдомасов провів на майданчику майже 35 хвилин, переважно будуючи всі атаки Дніпра, а в кінцівці зберіг сили і холоднокровність для реалізації штрафних. У підсумку у нього 13 очок, 6 підбирань і 8 передач.

По 17 очок у Дніпра набрали Євгеній Сорочан та Сергій Загреба.

У Ніко-Баскета відзначимо легіонерів Джаміра Сімпсона з 20 очками і 10 підбираннями, та Кріса Мартіна з 18 очками.

Цифри матчу

50-40 Ніко-Баскет виграв підбирання у Дніпра в цьому матчі

16 втрат допустили гравці Ніко-Баскета після яких Дніпро набрав 18 очок. Дніпро допустив 10 втрат, а Ніко-Баскет набрав 9 очок після втрат

20-15 на користь Ніко-Баскета за очками у швидких відривах

40-36 Ніко-Баскет більше набрав очок з три секундної зони, але за очками другого шансу 19-13 на користь Дніпра

16:0 зробив Дніпро ривок у першій чверті і вів +19. У Ніко-Баскета найбільший ривок – 10:0