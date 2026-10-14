Дмитро Скапінцев: Для мене було б дуже важливо вийти на чемпіонат світу, особливо в такий важкий період для України

Центровий збірної України з баскетболу Дмитро Скапінцевв інтерв'ю пресслужбі ФБУ розповів про перші матчі у складі клубу Лейма Корунья в чемпіонаті Іспанії, а також поділився очікуваннями від майбутніх важливих поєдинків національної команди у відборі на ЧС-2027.

Три стартові матчі в складі Лейми в чемпіонаті Іспанії позаду. Які перші враження від початку сезону – і від гри команди, і від власного виступу?

- Враження позитивні, адже було дуже цікаво потрапити в цю лігу. Стиль баскетболу в нашій команді мене трошки здивував – ми граємо дуже наближено до того, що грають у G-Лізі, як би дивно це не звучало. Наш тренер пропагує швидкий баскетбол із дуже активною ротацією. Тут немає такого терміна, як поганий кидок – баскетбол дуже динамічний, багато атак після першої передачі. Ну і в цілому ліга дуже швидка. Ми зіграли вже декілька матчів: перший матч проти Барселони став welcome to ACB моментом, після чого виграли другий матч проти Більбао, а в третій грі поступились Сарагосі. Продовжуємо працювати.

Коли ти підписував контракт, які були очікування і чому обрав саме цю команду?

- Для мене найголовніше було те, що команда грає в чемпіонаті Іспанії. Команда піднялась із другого дивізіону, хоча вже була в Лізі ACB декілька років тому. Клуб намагається рости, і завдання на сезон – втриматися в елітному дивізіоні. Якихось специфічних очікувань у мене від сезону не було, але було дуже цікаво спробувати себе в іспанській лізі.

Дмитро Скапінцев в матчі чемпіоната Іспанії. Джерело: ФБУ

Чим іспанська ліга відрізняється від чемпіонатів, де ти грав раніше: Ізраїль, США, Литва, Україна?

- Це найсильніший у Європі чемпіонат. Що мене здивувало тут і чого я не зустрічав раніше в кар'єрі – це те, що в кожній команді в Іспанії є люди таких самих габаритів, як і я. Семифутери є майже в кожній команді, і якщо навіть брати Ізраїль – останній чемпіонат, у якому я грав, – там у топових командах є великі, але інші команди здебільшого грають андерсайз-гравцями в передній лінії.

Які основні завдання ставить тренер на матчі? Ви говорили окремо про твою роль у команді?

- Якихось специфічних завдань для мене немає, та й не було в нас конкретної розмови про мою роль. Для нашого тренера важливо, щоб гравець вийшов та відпрацював максимальні хвилини на найвищій інтенсивності. У нього немає специфічних завдань – головне якомога ефективніше відіграти свій час, після чого відпочити і знову повернутися на майданчик.

Нова країна – завжди виклик. Наскільки вдалося влитися в колектив і в робочий процес?

- У нас гарний колектив, усе пройшло гладко. Не було жодних непорозумінь, у нас дружня команда, всі один одного підтримують, тому в цьому плані все гаразд.

Як серпневі матчі за збірну позначилися на твоїй підготовці до сезону?

- Звичайно, коли в міжсезоння немає можливості пограти, особливо 5 на 5, то такі матчі дуже допомагають набирати форму перед сезоном. Причому не просто виконуючи вправи з фізичної підготовки, а саме в ігровому режимі. Це завжди допомагає.

Чотири перемоги влітку допомогли в ментальному плані?

- Звичайно, отримали впевненість, але ще зарано про щось казати. Треба якнайкраще зіграти наступні матчі – легко не буде. Потрібно налаштовуватися, адже чотири перемоги – це дуже добре, але завдання ще не виконано.

Дмитро Скапінцев у складі збірної України. Джерело: ФБУ

За рахунок чого, на твою думку, вдалося взяти всі чотири матчі, зокрема обіграти Грецію, виграти в Чорногорії на виїзді, причому з запасом? Звідки в команди цей запас?

- Нічого особливого не було цього літа. У нас був дружній колектив, гарна атмосфера, всі чудово розуміли один одного на майданчику та поза його межами. Це нам дуже допомогло. Також фактор Святослава Михайлюка, який дуже допоміг. У наступних матчах його, звичайно, не вистачатиме, але ми маємо командною роботою перекрити його відсутність.

Попереду ще чотири матчі – можливо, найважливіші за останні роки. Як треба правильно налаштуватися на ці ігри?

- Забути про те, що було влітку, та налаштуватися на перемоги в цих зустрічах. Ми не маємо озиратися назад і думати про те, скільки матчів нам треба виграти ще. Треба грати на перемогу в кожному матчі і грати з максимальною самовіддачею.

Чи тисне на тебе фактор того, що зараз ми на першому місці в групі?

- Я про це не думаю. Для мене тиск полягає в тому, що ми виконали гарну роботу, виграли важливі матчі, і тепер найважливіше продовжити в тому ж ключі. Дуже хочеться нарешті досягти поставленої мети та повернутися на чемпіонат світу.

Банальне питання, але наскільки це важливий виклик для тебе на цьому етапі кар'єри – допомогти команді знову поїхати на світову першість?

- Дуже важливо – і персонально для мене, і для країни це було б вдруге в історії. Особливо важливо для України в такий важкий період – під час війни. Це було б дуже особливим досягненням, але попереду ще багато роботи.

Які персональні цілі ти ставиш перед собою на цей сезон?

- Я хочу якісно відпрацювати цей сезон, допомогти команді залишитися в Лізі ACB. Якщо мені вдасться досягти прогресу в чемпіонаті Іспанії, то, я вважаю, мені вдасться вийти на якісно новий рівень гри. Це важливий сезон у моїй кар'єрі.

Дмитро Скапінцев. Джерело: ФБУ

Чоловіча збірна України успішно розпочала другий етап європейської кваліфікації чемпіонату світу-2027, здобувши дві перемоги у стартових матчах. Спочатку команда Айнарса Багатскіса у Ризі здолала Грецію — 82:76, а потім на виїзді перемогла Чорногорію — 98:89.

За підсумками двох матчів другого етапу Україна одноосібно очолює групу I з шістьма перемогами та двома поразками. Попереду національну збірну чекають ще чотири матчі, які визначать учасників чемпіонату світу-2027 від нашої групи.

Турнірне становище у групі I

Скільки матчів залишилося?

На другому етапі кожна команда проведе загалом шість матчів. Україна вже зіграла два поєдинки – проти Греції та Чорногорії. Ще чотири матчі наша збірна проведе у листопаді 2026 року та лютому-березні 2027 року —залишаються два поєдинки з Португалією таще по одному з Чорногорією та Грецією.

Календар матчів України

26 листопада 2026 року

Португалія – Україна

29 листопада 2026 року

Україна – Чорногорія

26 лютого 2027 року

Греція – Україна

1 березня 2027 року

Україна – Португалія

Результати матчів першого етапу між командами, які потрапили до однієї групи другого раунду, були перенесені. Водночас команди не зустрічаються повторно із суперниками з першої групової стадії.

За підсумками другого етапу три найкращі команди групи I вийдуть до фінальної частини чемпіонату світу-2027.

Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі. Загалом Європа буде представлена на світовій першості 12 збірними.