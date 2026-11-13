Де і коли дивитися Світоліна – Соболенко. Розклад трансляцій вирішального матчу Підсумкового турніру-2026

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (WTA №6) і друга ракетка світу Арина Соболенко зустрінуться в заключному турі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026. Переможниця матчу здобуде путівку до півфіналу змагань.

Гра Світоліна – Соболенко відбудеться в п’ятницю, 13 листопада. Орієнтовний початок зустрічі: не раніше 23:30 за київським часом.

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Де дивитися Світоліна – Соболенко в Україні

Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал Setanta Sports Premium. Переглянути гру також можна буде на офіційному сайті та в застосунку Setanta Sports за наявності підписки.

Крім того, ефір буде доступний на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet.tv і Vodafone TV через канал Setanta Sports.

Ще один варіант для перегляду – офіційний сервіс WTA TV. Він транслює всі матчі Підсумкового турніру наживо з англомовним коментарем. Для доступу потрібна підписка.

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

У матчі Світоліна – Соболенко визначиться доля півфіналу

Перед заключним туром обидві тенісистки мають по одній перемозі після двох зіграних матчів у групі 2. Таким чином, результат їхньої очної зустрічі визначить володарку другої путівки до півфіналу від цього квартету.

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Історія протистояння складається на користь білоруської тенісистки. Світоліна та Соболенко зустрічалися сім разів, причому шість перемог здобула Арина. На рахунку українки одна виграна гра.

Як повідомляв OBOZ.UA, у стартовому турі Світоліна поступилася росіянці Міррі Андрєєвій, а потім перемогла чешку Кароліну Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Соболенко, своєю чергою, перемогла чеську тенісистку, але в другому матчі програла Андрєєвій з рахунком 4:6, 0:6.