Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна вперше за сім років пробилася на Підсумковий турнір сезону WTA Finals. Цього року його приймає американський Індіан-Веллс, а призовий фонд становитиме 10 мільйонів доларів, з яких вісім буде спрямовано на змагання в одиночному турнірі, а два – у парному розряді.

На груповому етапі Світоліна зіграє з "нейтральними" Аріною Соболенко з Мінська та Міррою Андрєєвою з Красноярська, а також із чеською тенісисткою Кароліною Муховою. Першою суперницею нашої співвітчизниці стане представниця РФ.

Еліна Світоліна

Світоліна зіграє на WTA Finals-2026. Джерело: WTA

Матч Світоліна – Андрєєва заплановано на неділю, 8 листопада. Спортсменки мають вийти на корт о 23:55 за київським часом. Українські любителі тенісу зможуть побачити прямий ефір із США завдяки каналу Setanta Sports, який доступний на однойменних ОТТ-платформі та в застосунку, а також на відеосервісі MEGOGO.

Суперниці двічі грали одна з одною, обмінявшись перемогами. Причому українка виграла поєдинок Australian Open нинішнього сезону, а росіянка була сильнішою на кортах Індіан-Веллса на турнірі серії WTA 1000 у 2025 році.

Статистика матчів Світоліна – Андрєєва. Джерело: WTA

Мірра Андрєєва

Як повідомляв OBOZ.UA, Еліна Світоліна пояснила несподіване рішення напередодні Підсумкового турніру, яке спантеличило українців.