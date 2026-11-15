Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Найкращі тенісистки України та Росії Еліна Світоліна (№6 WTA) і Мирра Андрєєва (№3 WTA) 15 листопада розіграють титул Підсумкового турніру WTA-2026. Фінальна зустріч в Індіан-Веллсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитися фінал Світоліна – Андрєєва

Офіційним транслятором Підсумкового турніру WTA в Україні є Setanta Sports. Подивитися матч наживо можна на телеканалі Setanta Sports Premium, а також на сайті та в мобільному застосунку мовника.

Трансляція також буде доступна на українських онлайн-платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Sweet.tv і Vodafone TV. Для перегляду знадобиться відповідна підписка.

За межами України фінал можна подивитися на офіційній платформі WTA TV. Там доступна платна трансляція з англомовним коментарем.

Як Світоліна та Андрєєва дісталися фіналу

32-річна одеситка розпочала змагання з поразки від тієї самої Андрєєвої, однак потім здобула три перемоги поспіль. На груповому етапі українка поступилася росіянці з рахунком 4:6, 0:6, після чого обіграла чешку Кароліну Мухову в трьох сетах: 3:6, 6:2, 6:2.

Еліна Світоліна

В останньому турі групи Еліна впоралася з першою ракеткою світу Ариною Соболенко: 6:3, 3:6, 6:1. Ця перемога забезпечила їй вихід до півфіналу з другого місця.

У боротьбі за вихід до фіналу українська тенісистка не залишила шансів представниці Чехії Лінді Носковій. Світоліна перемогла з рахунком 6:2, 6:1, витративши на матч лише 65 хвилин.

Світоліна обіграла Носкову

Андрєєва (№3 WTA) пройшла турнір без поразок і поки не програла жодного сету. На груповому етапі вона послідовно обіграла Світоліну (6:4, 6:0), Соболенко (6:4, 6:0) і Діану Шнайдер (6:2, 6:1). У півфіналі росіянка перемогла американку Джессіку Пегулу.

Перед фіналом на рахунку Андрєєвої лише 18 програних геймів. Це рекорд відтоді, як у 2003 році запровадили груповий формат Підсумкового турніру.

Історія особистих зустрічей Світоліної та Андрєєвої

Тенісистки зустрічалися на корті тричі, і всі матчі пройшли на хардовому покритті.

Майбутній фінал стане четвертим очним матчем тенісисток. Поки що перевага на боці Андрєєвої, яка виграла два з трьох попередніх протистоянь.

У березні 2025 року росіянка перемогла українку у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі з рахунком 7:5, 6:3. У січні 2026-го Світоліна взяла реванш в 1/8 фіналу Australian Open, перемігши 6:2, 6:4.

Мірра Андрєєва

Остання зустріч відбулася 9 листопада на груповому етапі нинішнього Підсумкового турніру. Тоді Андрєєва виявилася сильнішою з рахунком 6:4, 6:0.

Для Світоліної майбутній фінал стане третім у кар’єрі на підсумкових чемпіонатах. У 2018 році українка здобула титул, а у 2019-му дійшла до вирішального матчу. Андрєєва вперше виступає на Підсумковому турнірі.

Дата Турнір Етап Переможець Рахунок 13 березня 2025 Індіан-Веллс (WTA 1000) 1/4 фіналу Мірра Андрєєва 7:5, 6:3 25 січня 2026 Australian Open 1/8 фіналу Еліна Світоліна 6:2, 6:4 9 листопада 2026 Підсумковий турнір WTA Група Мірра Андрєєва 6:4, 6:0

Хто фаворит фіналу

За оцінками міжнародних букмекерських компаній, перевага перед вирішальним матчем на боці Андрєєвої. Середній коефіцієнт на перемогу росіянки становить 1,35, тоді як успіх Світоліної оцінюють приблизно в 3,25.