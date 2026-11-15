Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026
Поєдинок запланований на 15 листопада
Найкращі тенісистки України та Росії Еліна Світоліна (№6 WTA) і Мирра Андрєєва (№3 WTA) 15 листопада розіграють титул Підсумкового турніру WTA-2026. Фінальна зустріч в Індіан-Веллсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Де дивитися фінал Світоліна – Андрєєва
Офіційним транслятором Підсумкового турніру WTA в Україні є Setanta Sports. Подивитися матч наживо можна на телеканалі Setanta Sports Premium, а також на сайті та в мобільному застосунку мовника.
Трансляція також буде доступна на українських онлайн-платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Sweet.tv і Vodafone TV. Для перегляду знадобиться відповідна підписка.
За межами України фінал можна подивитися на офіційній платформі WTA TV. Там доступна платна трансляція з англомовним коментарем.
Як Світоліна та Андрєєва дісталися фіналу
32-річна одеситка розпочала змагання з поразки від тієї самої Андрєєвої, однак потім здобула три перемоги поспіль. На груповому етапі українка поступилася росіянці з рахунком 4:6, 0:6, після чого обіграла чешку Кароліну Мухову в трьох сетах: 3:6, 6:2, 6:2.
Еліна Світоліна
В останньому турі групи Еліна впоралася з першою ракеткою світу Ариною Соболенко: 6:3, 3:6, 6:1. Ця перемога забезпечила їй вихід до півфіналу з другого місця.
У боротьбі за вихід до фіналу українська тенісистка не залишила шансів представниці Чехії Лінді Носковій. Світоліна перемогла з рахунком 6:2, 6:1, витративши на матч лише 65 хвилин.
Світоліна обіграла Носкову
Андрєєва (№3 WTA) пройшла турнір без поразок і поки не програла жодного сету. На груповому етапі вона послідовно обіграла Світоліну (6:4, 6:0), Соболенко (6:4, 6:0) і Діану Шнайдер (6:2, 6:1). У півфіналі росіянка перемогла американку Джессіку Пегулу.
Перед фіналом на рахунку Андрєєвої лише 18 програних геймів. Це рекорд відтоді, як у 2003 році запровадили груповий формат Підсумкового турніру.
Історія особистих зустрічей Світоліної та Андрєєвої
Тенісистки зустрічалися на корті тричі, і всі матчі пройшли на хардовому покритті.
Майбутній фінал стане четвертим очним матчем тенісисток. Поки що перевага на боці Андрєєвої, яка виграла два з трьох попередніх протистоянь.
У березні 2025 року росіянка перемогла українку у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі з рахунком 7:5, 6:3. У січні 2026-го Світоліна взяла реванш в 1/8 фіналу Australian Open, перемігши 6:2, 6:4.
Мірра Андрєєва
Остання зустріч відбулася 9 листопада на груповому етапі нинішнього Підсумкового турніру. Тоді Андрєєва виявилася сильнішою з рахунком 6:4, 6:0.
Для Світоліної майбутній фінал стане третім у кар’єрі на підсумкових чемпіонатах. У 2018 році українка здобула титул, а у 2019-му дійшла до вирішального матчу. Андрєєва вперше виступає на Підсумковому турнірі.
Хто фаворит фіналу
За оцінками міжнародних букмекерських компаній, перевага перед вирішальним матчем на боці Андрєєвої. Середній коефіцієнт на перемогу росіянки становить 1,35, тоді як успіх Світоліної оцінюють приблизно в 3,25.
Прогноз букмекерів
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