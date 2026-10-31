Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у вівторок, 3 листопада, проведе черговий матч загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти португальського "Спортінга". Поєдинок четвертого туру відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Спортінг". Початок матчу заплановано на 19:45 за київським часом.

Шахтар Донецьк

Єдиним офіційним транслятором зустрічі на території України буде медіасервіс MEGOGO. Гра буде доступна на поп-ап каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у розділі "Спорт".

Для перегляду знадобиться підписка "Спорт" або один із пакетів лінійки "MEGOPACK": "Максимальна", N+S або Y. На загальнодоступних телеканалах безкоштовну трансляцію не передбачили.

Матч покаже MEGOGO

За годину до стартового свистка, о 18:45, на MEGOGO розпочне роботу передматчева студія, у якій ведучі та експерти обговорять майбутній поєдинок. Коментуватиме гру Вадим Шевякін.

Вадим Шевякін. Джерело: Інстаграм Вадима Шевякіна

Історія протистояння

Майбутня зустріч стане третьою офіційною в історії двох клубів. Раніше донецька та лісабонська команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2008/09, і обидва рази перемогу святкували португальці з рахунком 1:0.

Перший матч відбувся 22 жовтня 2008 року в Донецьку. "Спортинг" переміг із рахунком 1:0 завдяки голу Лієдсона на 76-й хвилині.

Даріо Срна в матчі "Шахтар"... Розгорнути

Матч-відповідь відбувся 4 листопада в Лісабоні. Результат був таким самим: єдиний м’яч на 73-й хвилині забив Дерлей, принісши своїй команді другу перемогу з мінімальним рахунком.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию 1:1 з нідерландським ПСВ.

У другому турі "гірники" перемогли грецький АЕК (3:1). Підопічні Арди Турана тоді вперше в історії провели домашній матч на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж".

Поєдинок відбувся в Лондоні

У третьому турі чемпіон України програв виїзний матч третього туру Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера". Поєдинок у Мілані на легендарному "Сан-Сіро" завершився з рахунком 1:0.