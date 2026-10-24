Де дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку України

Донецький "Шахтар" у вівторок, 27 жовтня, зіграє проти київського "Динамо" в 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону 2026/2027. Матч відбудеться на "Арені Львів" і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Де дивитися "Шахтар" – "Динамо"

Офіційним мовником кубкового протистояння стане телеканал UPL.TV. Подивитися матч у прямому ефірі можна на кількох телевізійних та OTT-платформах.

Трансляція буде доступна на таких ресурсах:

UPL.TV : єдиний телеканал української Прем'єр-ліги, доступний на більшості українських платформ інтернет-телебачення.

: єдиний телеканал української Прем'єр-ліги, доступний на більшості українських платформ інтернет-телебачення. MEGOGO : матч покажуть через канал UPL.TV за спортивною підпискою

: матч покажуть через канал UPL.TV за спортивною підпискою Київстар Т В: матч включено до програми мовлення платформи. Знайти його можна за запитом "Шахтар – Динамо Київ".

В: матч включено до програми мовлення платформи. Знайти його можна за запитом "Шахтар – Динамо Київ". Setanta Sports: телеканал UPL.TV також доступний на цій OTT-платформі.

Кубок України з футболу. Джерело: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Оскільки номінальним господарем матчу є "Шахтар", трансляція відбудеться в межах єдиного телевізійного пулу UPL.TV. Тому показу гри на ресурсах, які зазвичай транслюють домашні матчі "Динамо", зокрема на телеканалі 2+2 і YouTube-каналі Football Hub, не буде.

Історія зустрічей "Шахтаря" та "Динамо" в Кубку України

Перевага за загальною кількістю перемог у турнірі належить донецькому клубу. "Шахтар" обігрував киян у цьому турнірі 11 разів, тоді як "Динамо" перемагало в семи зустрічах. За забитими м’ячами перевага також на боці "гірників": 26 проти 17 (без урахування голів у післяматчевих серіях пенальті).

Статистика протистоянь (врах... Джерело: Transfermarkt Розгорнути

Водночас статистика фіналів відрізняється від загальної картини протистояння. У вирішальних матчах за Кубок України команди здобули по п’ять перемог одна над одною, зберігши рівність за цим показником.

На ранніх стадіях турніру перевага у "Шахтаря": в усіх п’яти випадках, коли суперники зустрічалися до фіналу, до наступного раунду проходив донецький клуб. "Динамо" ще жодного разу не вдавалося вибити "гірників" із розіграшу Кубка України на цих етапах.

Усі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків)

Чернігів – Епіцентр (Кам’янець-Подільський)

Полісся (Житомир) – Новий Розділ (Новий Розділ)

Маяк (Сарни) – Харків (Харків)

Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг)

Карпати (Львів) – Олександрія (Олександрія)

Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне)

Кубок України з футболу. Джерело: Микола Дендак (Чемпіон)

Коли відбудеться фінал Кубка України

Базовою датою фіналу Кубка України сезону 2026/2027 визначено 19 травня 2027 року. Місце проведення вирішального матчу поки офіційно не оголошено.

Згідно з календарем турніру, чвертьфінальні матчі заплановані на 2–4 березня 2027 року, півфінали відбудуться 20–22 квітня. Фінал має відбутися 19 травня.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу "Динамо" з труднощами пройшло вінницьку "Ниву", а "Шахтар" на виїзді розгромив команду "Вільхівці" із Закарпаття (3:0).