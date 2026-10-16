Де дивитися "Полісся" – "Динамо": розклад трансляцій матчу УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі найближчими вихідними відбудеться центральний матч 9-го туру футбольної першості країни. У ньому в неділю, 18 жовтня, зійдуться претенденти на золоті медалі житомирське "Полісся" та київське "Динамо", які посідають друге та третє місця в турнірній таблиці відповідно.

Поєдинок прийматиме Центральний міський стадіон у Житомирі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 13:00.

Київське "Динамо". Джерело: ФК "Динамо" Київ

Турнірна таблиця УПЛ. Джерело: УПЛ

Любителі футболу зможуть переглянути пряму трансляцію матчу на каналі "УПЛ ТБ". Він доступний на відеосервісах Megogo та "Київстар ТБ". Трансляцію супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів, експертів та коментаторів.

Команди підходять до очного поєдинку у відмінній формі. "Полісся" під керівництвом Руслана Ротаня здобуло п’ять перемог поспіль, а потім зіграло внічию, не програючи з середини серпня.

Нападник "Динамо" Матвій Пономаренко. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Футболісти "Полісся". Джерело: ФК "Полісся"

У свою чергу тренер "Динамо" Ігор Костюк зумів вселити впевненість у своїх підопічних після провалу на початку сезону. П’ять останніх матчів "біло-сині" зіграли без пропущених голів, маючи серію з чотирьох перемог поспіль.

У минулому сезоні кияни двічі переграли суперників із Житомира – 4:1 на своєму полі та 2:1 на виїзді.