Де дивитися футбол Україна – Грузія: розклад трансляції матчу Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 17 листопада, проведе заключний матч групового турніру Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдери, які втратили всі шанси на вихід до елітного дивізіону турніру, посперечаються з грузинами за право зберегти прописку в лізі В.

Матч приймає стадіон у словацькому Кошице. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Грузія. Початок – о 21:45 за київським часом.

Роздягальня збірної України. Джерело: УАФ

Андреа Мальдера

Уболівальники зможуть побачити прямий ефір гри завдяки відеосервісу MEGOGO. Трансляція пройде на каналі "Megogo Футбол Первый", де її супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "Megogo Спорт". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

Обидві команди не зможуть потрапити до топ-2, де місця розіграють Північна Ірландія та Угорщина. Українці перед очним протистоянням випереджають грузинів на одне очко. Це означає, що нічия гарантує "синьо-жовтим" прописку в дивізіоні на наступний розіграш. У разі поразки наша команда вирушить у плей-оф із представником Ліги С.

Турнірна таблиця групи В2 Ліги націй

Україна втратила шанси на топ-2 у Лізі націй

До цього OBOZ.UA аналізував ситуацію для збірної України після того, як команда втратила шанси вийти до дивізіону А Ліги націй.