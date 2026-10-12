Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою

Британські суперважковаговики Даніель Дюбуа (23-3, 22 KO) і Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO) наприкінці цього тижня проведуть довгоочікуваний реванш. Поєдинок відбудеться на стадіоні O2 Arena в Лондоні, а на кону стоятиме чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO).

КОЛИ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Після яскравого першого поєдинку, в якому Дюбуа двічі опинився в нокдауні, але зумів виграти технічним нокаутом у 11-му раунді, суперники знову вийдуть на ринг у суботу, 17 жовтня.

Дюбуа та Вордлі проведуть реванш 17 жовтня. Джерело: DAZN

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Українські шанувальники боксу зможуть переглянути прямий ефір бою на відеоплатформі DAZN. Трансляція буде доступна за одноразовою підпискою вартістю 913 гривень. Також поєдинок можна переглянути

Фабіо Вордлі

Дюбуа переміг Вордлі та вдру... Розгорнути

О КОТРІЙ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Поєдинок британських боксерів збере повну арену в Лондоні. Вихід суперників на ринг заплановано на 00:30 ночі неділі, 18 жовтня, за київським часом

Зазначимо, що поясом WBO донедавна володів Олександр Усик (25-0, 16 КО). Однак у червні наш співвітчизник відмовився від усіх своїх титулів.