Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" у неділю, 25 жовтня, зійдуться в черговому класичному протистоянні не лише іспанського, а й усього світового футболу. Поєдинок головних претендентів на перемогу в національному чемпіонаті відбудеться в межах 10-го туру Ла Ліги.

Зустріч приймає легендарний стадіон "Камп Ноу" у столиці Каталонії. Початок – о 22:00 за київським часом.

Футболісти "Реала" під час матчу. Джерело: ФК "Реал"

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії. Джерело: Ла Ліга

Українські любителі футболу зможуть стежити за матчем завдяки відеосервісу MEGOGO. Прямий ефір із Барселони відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Трансляцію супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів і експертів.

Після дев'яти ігрових днів в іспанській першості "Барселона" йде на вершині таблиці без втрачених очок. Мадридці ж, яких із нового сезону тренує Жозе Моурінью, відстали від головного опонента вже на шість пунктів

Каталонці перемогли "королівський клуб" п'ять разів у шести останніх матчах. У минулому сезоні "блаугранас" і "вершкові" обмінялися перемогами в Ла Лізі.

Гравці "Барселони" святкують гол. Джерело: ФК "Барселона"

Український воротар "Реала" Андрій Лунін

На тижні суперники по-різному зіграли в Лізі чемпіонів. "Барселона" вперше в сезоні зазнала поразки, програвши ПСЖ, а "Реал" розгромив "Лейпциг".