Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Угорщина. Розклад трансляцій Ліги націй

Збірна України з футболу у понеділок, 5 жовтня, зіграє матч четвертого туру групового етапу Ліги націй. Номінально домашній поєдинок проти національної команди Угорщини відбудеться у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського.

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Угорщина. Початок о 21:45 за київським часом.

Безкоштовно переглянути матч можна на телеканалі MEGOGO СПОРТ. Він доступний у цифровому ефірному телебаченні Т2, а також у більшості кабельних операторів. Коментувати гру будуть Сергій Лук’яненко та Олександр Мельниченко.

Збірна України з футболу

Платна трансляція буде доступна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт", "ТБ + Кіно", "MEGOPACK" та іншими профільними пакетами. Матч розмістять у розділі "Спорт", а також на спеціалізованих футбольних каналах медіасервісу.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй. Джерело: terrikon.com

За годину до початку матчу розпочнеться передматчева студія. Крім того, експертний аналіз та альтернативні коментарі будуть доступні на YouTube-каналі FootballHub.

Підопічні Мальдери перед цією грою посідають друге місце в турнірній таблиці.

Україна посідає 2-ге місце. Джерело: Збірна

Для України це буде другий матч проти Угорщини в поточному розіграші Ліги націй. Зустріч першого кола відбулася 25 вересня в Будапешті й завершилася перемогою української збірної з рахунком 1:0.

Збірна України з футболу

Нагадаємо, що у другому турі Україна зіграла внічию з Грузією (0:0), а в третьому з рахунком 0:3 зазнала сенсаційної поразки вдома від Північної Ірландії.