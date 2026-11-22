Де безкоштовно дивитися 1-й етап Кубку світу з біатлону 2026/2027. Розклад трансляцій

26 листопада у фінському Контіолахті стартує перший етап Кубку світу з біатлону сезону 2026/2027. Програма включає індивідуальні гонки серед жінок і чоловіків, одиночну змішану та змішану естафети, а також спринти.

Біатлонний комплекс у Контіолахті розташований на височині біля озера Хеютияйнен, приблизно за 15 км від Йоенсуу. Траса вирізняється мінливим рельєфом: на ній є підйоми та спуски різної протяжності й складності, а перепад висот становить від 89 до 129 метрів. Безпосередньо перед стрільбищем спортсменам доведеться подолати кілька складних підйомів.

1-й етап КС у Фінляндії

Українські вболівальники зможуть дивитися всі гонки наживо на кількох телевізійних та інтернет-платформах, а також переглядати змагання в записі.

Офіційним транслятором турніру в Україні залишається "Суспільне". Усі старти показуватимуть на сайті "Суспільне Спорт", профільному телеканалі "Суспільне Спорт" і регіональних каналах суспільного мовника, доступних у безкоштовній цифровій мережі T2 та кабельних мережах.

Етап пройде у Фінляндії

Онлайн-трансляції також будуть доступні на платформах MEGOGO, Київстар ТБ і SWEET.TV. Крім того, гонки Кубка світу можна безкоштовно дивитися на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Трансляції передбачені й на телеканалі "Євроспорт", який входить до підписок MEGOPACK і "СПОРТ" сервісу MEGOGO.

Біатлоніст збірної України

До початку нового сезону "Суспільне Спорт" підготувало окремий майданчик для шанувальників біатлону. 26 листопада повноцінно запрацює YouTube-канал "Суспільне Біатлон", де будуть доступні прямі трансляції всіх гонок Кубка світу.

Крім трансляцій, на каналі зберігатимуть повні записи змагань, щоб глядачі могли переглядати їх у зручний час. Також заплановані спеціальні проєкти про зимові види спорту та виступи українських спортсменів. Поступово на майданчику з’явиться архів знакових гонок минулих років.

Склад чоловічої збірної України . Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Денис Насико

Склад жіночої збірної України : Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Тетяна Тарасюк

Етап 1: Контіолахті, Фінляндія

26 листопада

17:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.

27 листопада

17:10, індивідуальна гонка на 15 км, жінки.

28 листопада

14:10, одиночна змішана естафета.

16:15, змішана естафета.

29 листопада

14:00, спринт на 10 км, чоловіки.

17:15, спринт на 7,5 км, жінки.

*час київський

Кубок світу з біатлону стартує у Фінляндії

Минулого сезону в загальному заліку Кубку світу найвище серед українських біатлоністів піднявся Віталій Мандзин. Він посів 25-те місце, а найкращим результатом у жіночому заліку стала 52-га позиція Христини Дмитренко. Українська збірна завершила сезон без медалей.

У командних дисциплінах українці досягли найкращого результату в одиночній змішаній естафеті на етапі в Нове-Место, де після дискваліфікації Німеччини піднялися на п'яте місце. У класичній чоловічій естафеті збірна показала сьомий результат на етапі в Гохфільцені.