Чотири нокдауни! Знаменитий український ексчемпіон світу з боксу виграв бій нокаутом у 1-му раунді. Відео

42-річний український боксер Віктор Постол (34-6, 12 КО) здобув дострокову перемогу над 34-річним представником Угорщини Давидом Каналасом (16-34, 8 КО). Поєдинок в Ужгороді на вечорі боксу SpartaBox Faniian Promotions, присвяченому Патрульній поліції України, завершився вже в першому раунді після чотирьох нокдаунів, останній з яких став вирішальним.

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Віктор Постол переміг Давида Каналаса. Джерело: Кадр із відео

Постол із перших хвилин зайняв центр рингу й почав тіснити суперника до канатів. Каналас намагався ухилятися від атак українця, однак пропускав удари й кілька разів втрачав рівновагу. Після одного з таких епізодів угорець опинився на настилі, але зумів підвестися й продовжити поєдинок.

Невдовзі Постол знову загнав суперника в кут і обрушив на нього серію ударів. Каналас опустився на коліно, після чого підвівся й дав зрозуміти рефері, що готовий боксувати далі.

Каналас став на коліно. Джерело: Кадр із відео

Українець продовжив атакувати. Він кілька разів намагався пробити правою рукою, працював джебом і не дозволяв угорцю вийти з-під тиску. Чергова атака завершилася точним аперкотом, після якого Каналас утретє опинився на настилі.

Угорець знову підвівся, однак ненадовго. Постол продовжив завдавати ударів, а черговий точний джеб відправив Каналаса в четвертий нокдаун. Після цього рефері вирішив зупинити поєдинок, оскільки боксер не продемонстрував готовності продовжувати зустріч.

Постол потужно атакував. Джерело: Кадр із відео

Таким чином, Постол записав на свій рахунок 34-ту перемогу на професійному рингу, 13-ту дострокову. Українець також перервав серію з двох поразок від Франсиско Сандоваля, якому поступився 4 квітня 2026 року роздільним рішенням суддів і втратив титул IBO International.