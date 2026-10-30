Чому весь Китай збунтувався проти зірки "Реала": що за історія з Мбаппе та Мао Цзедуном

Поки ваша стрічка новин була сповнена ШІ-роликів про Кіліана Мбаппе у формі військового лідера, ви точно могли почути і про іншу історію. Китай образився на нього та забажав вибачень через жарт про свого колишнього правителя, а подія розлетілася по світу гучніше, ніж перший Золотий м’яч для Гаррі Кейна. Та чи справді жарт мав місце? Хто правий і хто не вміє добирати слова? OBOZ.UA розповідає всі деталі доволі заплутаної історії.

Що це за тренд про диктатора?

Спочатку треба зрозуміти, в чому взагалі справа. Кіліана Мбаппе називають диктатором вже понад 4 роки. Все почалося ще у ПСЖ, коли у пресі написали, що француз має винятковий вплив на спортивні рішення клубу. Насправді, йшлося про формат нібито ультра-менеджера, але медіа та вболівальники швидко перетворили образ звичайного офісного клерка на той, який ми знаємо сьогодні. Не допомогли ані заява президента ПСЖ, ані самого Мбаппе, що таких широких повноважень немає – думка тільки більше закріпилася у суспільстві.

Мбаппе під час виступів у "Реалі". Джерело: Real Madrid C.F.

Прізвисько і неофіційний статус із часом примножилися. Особливо на тлі переходу в мадридський "Реал" і продовження впливу не тільки на роздягальню, а навіть на гру та тренерський штаб вершкових. Нової популярності образ диктатора набув на темі Золотого м’яча. На одному з акаунтів згенерований Мбаппе (до слова, дуже натурально зроблений) у все тій же формі регулярно намагався позбутися конкурентів за головну нагороду, особливо з "Барселони" та ПСЖ. При цьому, такі відео не просто гумористичні, вони мають сюжет, який іде з відео до відео. Наприклад, перед церемонією вручення в ШІ-Кіліана була реальна заруба з ШІ-Ямалем на тлі Ель-Класіко та двох голів француза. Такий контент збирає сотні тисяч лайків лише за кілька годин після публікації, а в коментарях користувачі жартують, що ось це і є справжнє відео, а гра на футбольному полі – навпаки, згенерована "реальність".

Одне слово – катастрофічна помилка

Із точки зору піару та самопросування, Мбаппе ідеально зреагував на таку нову сторінку популярності. Цей образ навіть просмажили на стендап-шоу, де француз був гостем, і футболіст відверто сміявся зі своєї нової медіаролі. Однак, комунікаційники "Реала", очевидно, не навчили ключову зірку, що не все про нього в Інтернеті – це добрий контент. У якийсь момент хтось зробив мем, де наклав обличчя Мбаппе на зображення чи не найвідомішого представника китайської історії нового часу – Мао Цзедуна. Сам Кіліан прокоментував це як "мене це смішить найбільше". І це була стратегічна помилка.

Коллаж із оригінальним зображенням мему. Джерело: NYT

Мао = Кіліан?

Для розуміння про Мао – це дуже неоднозначна постать у світовій історії. З одного боку, він з аграрного аутсайдера зробив промислового лідера та вивів Китай на топові світові позиції. З іншого боку, саме із Цзедуном пов'язана одна з найкривавіших сторінок історії, адже його управлінський терор призвів до щонайменше 40 мільйонів жертв через катування і страти (в окремих джерелах вказують і 80 мільйонів вбитих). Тому для світу він більше кривавий диктатор, аніж людина, з якою можна робити такі меми, але для самих китайців Мао – це все ще майже ідол.

На мемі не було зрозуміло, що мова точно про китайського правителя, але загальне тло натякало саме на нього. Перший удар отримала… Ла Ліга. China Media Group призупинила трансляції матчів іспанської Ла Ліги, а в китайському МЗС заявили, що такі слова Мбаппе ображають почуття їх народу. У Піднебесній працює система цензури, яка має назву Великий китайський фаєрвол – через це півтора мільярди людей живуть у власному Інтернеті. Це не так, як у Росії, бо будували його десятиліттями й набагато якісніше. Пересічні мешканці навіть не знали, що сталося, не кажучи вже про сам тренд називати Мбаппе диктатором. Але звинувачення від МЗС виявилося вдосталь, щоб хвиля хейту стала вищою за всі відомі цунамі.

Вибачення були майже одразу. Та це не допомогло

Китай сьогодні – це величезний ринок, 17% населення планети. Спорт, фінанси, культура, медіа, політика – там ви можете взяти все, що завгодно, а за умови правильного менеджменту отримати надприбутки. Проте є важливий нюанс: у китайському сегменті Інтернету не можна ставати ворогом. Бо в цьому питанні все працює як у росіян і мало хто прямо казатиме погано про Мао. А "правильні" алгоритми того фаєрволу швидко зробили свою справу.

Кіліан до скандалу був чи не... Джерело: AFP Розгорнути

Ще до того моменту, як скандал пішов на загал, Мбаппе особисто заявив, що "щиро шкодує про необдуманий коментар". Вибачилися і "Реал", і Ла Ліга, але цього виявилося замало. Попри те, що Пекін прийняв слова футболіста й клубу, транслятор виявився складнішим у комунікаціях. Але ще гірша ситуація з людьми: у місцевій соцмережі Weibo сторінку Кіліана частково заблокували, а потенційні глядачі, як один, накинулися на француза зі звинуваченнями. Британське видання ВВС, дослідивши ці публікації, пише, що китайці навіть не знають, а що сказав гравець. Мао Цзедуна прямо не згадували – МЗС Китаю, "Реал", Ла Ліга, навіть сам футболіст у своєму жарті. Але процес пішов.

Культура скасування одразу позбавила Мбаппе великого ринку

Іспанський футбол може ще і повернеться до Китаю, однак самому футболісту там вже нема чого робити. Менше ніж за добу після події бренди почали масово відмовлятися від співпраці з футболістом, а товари з ним масово прибрали з усіх полиць по країні. Ось так виглядав типовий перехід у китайських містах ще тиждень тому:

Рекламні борди з Кіліаном у Китаї. Джерело: AP

Кіліана добре знають у Китаї, попри те, що він там більше з’являється на екранах, аніж особисто. Його персона розміщена в рекламних матеріалах будь-де: у переходах, на залізничних вокзалах, на зупинках, на будинках і де тільки можливо. На сьогодні про розірвання комерційних угод оголосили молочний гігант Mengniu, виробник напоїв Dongpeng і виробник сиру Milkground. Усі вони майже однаково пишуть, про незгоду зі словами футболіста, які ображають національні почуття. Тому це великий удар по співпраці. З іншого боку, міжнародні спонсори від Мбаппе не відмовлялися – Nike, Hublot та Oakley офіційних претензій до нього не висували. Якщо Іспанія не втратить китайський медіаринок і надприбутки з іншої частини світу, то можна буде сказати, що пощастило всім. Але у цій історії крапка ще не поставлена.