Через матч Україна – Росія: титулований клуб виступив із заявою щодо ситуації з чемпіонатом світу з хокею

Один із найтитулованіших клубів Швеції "Юргорден" підтримав бойкот європейських збірних проти повернення Росії у світовий хокей. Керівництво столичної команди нагадало, що РФ продовжує свою агресивну і злочинну війну проти України, і наразі немає жодних передумов для скасування санкцій.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті "Юргордена". У документі наголошується, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) однією з головних причин відсторонення росіян від турнірів називала питання безпеки, які залишаються актуальними й досі.

Росія зіткнулася з бойкотом у хокеї

"Спорт – частина державної пропаганди Росії. Російський спорт найвищих досягнень глибоко пов’язаний із державою. Кожна медаль, кожен образ Росії на льоду використовуються для того, щоб представити країну як повноцінного й нормального члена міжнародної спільноти. Україні доведеться грати на чемпіонаті світу проти країни, яка нападає на неї. Україна пройшла кваліфікацію на ЧС у Німеччині. Від українських гравців, чиї сім’ї живуть під постійними обстрілами, тепер очікують, що вони вийдуть на лід проти Росії в межах одного турніру. Ми вважаємо, що шведський хокей не повинен сприяти нормалізації такої ситуації", – зазначили у 16-разовому чемпіоні країни.

Хокеїсти "Юргордена" під час матчу. Джерело: ХК "Юргорден"

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

"Протягом чотирьох років IIHF підтримувала відсторонення Росії, посилаючись на необхідність забезпечення безпеки гравців, глядачів і організаторів. Немає жодних ознак того, що ці ризики зникли. Шведські гравці, персонал і вболівальники не повинні наражатися на таку небезпеку", – підсумували в заяві.

Минулого тижня стало відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею погрожувала відмовитися від турніру в разі допуску росіян.