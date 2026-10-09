Чемпіонку ОІ з РФ "з інтелектом пралки" висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Російська лижниця Вероніка Степанова, інтелект якої порівнювали з пральною машинкою, зганьбилася в мережі після того, як раптово відмовилася від категоричного небажання отримувати "нейтральний статус". При цьому чемпіонка Олімпіади-2022 в естафеті порівняла таку можливість виступити на міжнародних турнірах із "квитком до стрип-клубу".

"Хочу прояснити: ніхто в лижній збірній Росії не виступає проти самого факту отримання нейтрального статусу. Сам по собі такий статус – не більше ніж квиток. Якщо вам видали квиток до стрип-клубу, то це ще не означає, що ви ним скористаєтеся. Тим більше – що будете роздягатися самі", – написала Степанова у своєму Telegram-каналі.

Вероніка Степанова висловила... Джерело: Telegram-канал Вероніки Степанової Розгорнути

Вероніка Степанова та Володимир Путін. Джерело: сайт Кремля

Читачі порталу Sports.ru не залишили без уваги ці слова прихильниці диктаторського режиму Володимира Путіна. Вони висміяли спортсменку, яка раніше відмовилася виступати на ОІ-2026. Вона також критикувала росіян, які погодилися виступати на Іграх-2024 у Парижі без прапора та гімну.

Вероніка Степанова. Джерело: Telegram-канал Вероніки Степанової

Вероніка Степанова на тренуванні. Джерело: Instagram Вероніки Степанової

"Зрозуміло, схоже, пішов прогрів перед перевзуванням у повітрі. Спочатку подам заявку на статус, але не факт, що отримаю, потім отримаю, але не поїду, поїду, але не виступатиму, заявлюся на гонку, але не вийду на старт, вийду на старт, всі й так знають, звідки ми", "До речі, що це за стрип-клуб такий із квитками?", "Ти ж казала, що нізащо", "Надзвичайно ідіотське порівняння", – пишуть у коментарях.

Степанову висміяли в мережі. Джерело: Sports.ru

Степанова потрапила під тролінг. Джерело: Sports.ru

У мережі висміяли Степанову. Джерело: Sports.ru

Степанова стала об'єктом глузувань. Джерело: Sports.ru

Степанова стала об'єктом уїдливих коментарів. Джерело: Sports.ru

Зазначимо, що Степанова є затятою Z-патріоткою та прихильницею Путіна. У лютому 2025 року лижниця народила дитину від 54-річного заступника Маргарити Симоньян на пропагандистському каналі Russia Today.