Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Олімпійський чемпіон Сеула-88 Михайло Маміашвілі обурився тим, що його не обрали до складу бюро Об’єднаного світу боротьби (UWW). Представник країни-агресорки назвав голосування несправедливим і таким, що нібито свідчить про упередженість до росіян.

Про це Маміашвілі заявив в інтерв’ю порталу Sport24. Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) і поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна, який називав українців ізгоями та донощиками, також здивувався засудженню своєї провоєнної позиції.

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Михайло Маміашвілі. Джерело: "Матч ТВ"

"Ця історія – продовження тих обмежень, які наклали на мене кілька місяців тому. Можна сказати, що моє необрання до Бюро UWW стало завершенням усіх цих незрозумілих претензій. Це найяскравіший прояв тієї безпринципності, яка зараз виявляється щодо нашої країни. Нам просто не треба жити в ілюзіях. Сьогодні прагнення бути думками й справами зі своєю країною чомусь засуджують в іншому світі. На жаль, моя історія – не єдиний подібний приклад", – сказав Маміашвілі.

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Міхаіл Маміашвілі (у центрі)... Джерело: UWW Розгорнути

Раніше цей росіянин вимагав від українських спортсменів "навчитися вітатися" з атлетами з РФ, а також обурився неповагою до країни-агресорки з боку наших співвітчизників.