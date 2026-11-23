"Було неприємно": Світоліна вперше прокоментувала слова першої ракетки Росії після фіналу Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна не повірила у щирість слів росіянки Мірри Андрєєвої після фіналу Підсумкового турніру. Представниця країни-агресорки тоді захопилася успіхами нашої тенісистки в нинішньому сезоні, однак одеситка вважала висловлювання нещирими.

Про це Світоліна заявила у коментарі "Суспільне Спорт". Найкраща тенісистка України наголосила, що після поразки від Андрєєвої була зосереджена на невдалому результаті, а слова росіянки здавалися провокативними, хоча й були очікуваними.

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

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""Мені не подобається програвати, тим паче у фіналі. Для мене це дуже боляче – ніби ножем по серцю. Тож я сильно засмутилася. І під час нагородження я знала, що вона шукатиме слова, щоб мене привітати. Здається, це було не дуже коректно: ми не тиснемо руки й не фотографуємося з представниками країни-агресора, тому це виглядає як провокація. Мені було дуже неприємно. Я знала, що це викличе резонанс у медіа, а медіа часто підтримують їх у таких ситуаціях. Тож так, було вкрай неприємно", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що висловлювання Андрєєвої розкритикував легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек. А в Іспанії накинулися на Світоліну.

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Як повідомляв OBOZ.UA, стало відомо, скільки Еліна Світоліна задонатила за час повномасштабної війни Росії проти України.