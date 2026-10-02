Будинок Усика потрапив під російський обстріл. Фотофакт

Будинок українського суперчемпіона Олександра Усика вкотре постраждав від агресивної війни Росії. При цьому невідомо, коли будівля потрапила під обстріл, а також подробиці інциденту, адже сам спортсмен разом із родиною лише напередодні повернувся до рідної країни.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомила Катерина Усик. Дружина колишнього абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях опублікувала фото, на якому можна побачити скляні двері, що вкрилися безліччю тріщин через вибухову хвилю.

Будинок Усика у Ворзелі. Джерело: кадр із відео

Олександр та Катерина Усіки. Джерело: instagram.com/usyk_kate1505/

Інших подробиць вона не повідомила. Знімок Катерина підписала словом "дім" та емодзі з розбитим серцем.

Зазначимо, що будинок Усика у Ворзелі в Київській області був зайнятий російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення. На воротах у двір можна було побачити символи агресії V і Z. Після звільнення боксер вивісив на воротах будинку прапор України. Були опубліковані відео наслідків перебування росіян у будинку нашого боксера.

Будинок Усика постраждав від обстрілу. Джерело: Instagram Катерини Усик

Символи російської окупації в Україні. Джерело: скріншот відео телеканалу "Київ"

"Будинок у поганому стані. Там жили росіяни. Причому їх туди привезли на якійсь білій машині. Тобто вони знали, чий це будинок. Про це потім розповідали сусіди, які на той момент ще там залишалися. Я думаю, ми його знесемо до фундаменту. Зараз ми живемо в іншому будинку поблизу Києва", – розповідала Катерина Усик.