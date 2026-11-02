"Бубка? Колгосп. Руки не подам": віцечемпіон ОІ з РФ наїхав на легендарного легкоатлета

Віцечемпіон Ігор-80 у Москві Костянтин Волков звинуватив легендарного Сергія Бубку у вживанні допінгу, який сприяв його високим результатам. Представник Росії також висміяв спроби колишнього стрибуна з жердиною, який 35 разів встановлював світові рекорди, стати президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це Волков заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Спорт-Экспресс". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна також обурився, що Бубка виступав проти допуску російських легкоатлетів до міжнародних змагань після вторгнення РВ в Україну.

Сергій Бубка

Українські вболівальники наг... Джерело: УАФ Розгорнути

"Сьогодні ж допінгові та інші справи повністю виключені для російських і білоруських атлетів. А раніше було інакше: у Бубки всі результати – це чиста фарма. Востаннє бачився з ним у Донецьку. Він говорив про свої плани стати президентом МОК. Я тоді зі свого боку сказав йому: "Сергію, у тебе суперник Томас Бах. Фехтування – аристократичний вид спорту. Бах – це прізвище давніх німецьких родів. А ти хто? Ти – Бубка. Просто колгосп". Я бачив, що він висловився про те, що не можна допускати російських легкоатлетів до змагань. Після цього руки йому не подам", – сказав Волков.

Зазначимо, що в березні цього року Бубку закликали позбавити звання Героя України, однак Верховна Рада не підтримала подання відповідного запиту президенту Володимиру Зеленському.

Костянтин Волков (ліворуч) із сином. Джерело: sb.by

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Раніше OBOZ.UA докладно розповідав про те, як Сергій Бубка веде бізнес із російськими загарбниками у тимчасово окупованому Донецьку.