БК "Дніпро" здобув яскраву перемогу над "Черкаськими Мавпами" в Суперлізі GGBET

У першому матчі суботнього ігрового дня чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET Дніпро впевнено обіграв Черкаських Мавп. Команда Володимира Коваля здолала суперника з перевагою у 38 очок, забезпечивши собі п’яту перемогу в сезоні.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Дніпро, КСК Шинник

Дніпро – Черкаські Мавпи 98:60 (23:12, 24:19, 26:10, 20:25)

Дніпро: Колдомасов (7 + 2 підбирання + 6 передач), Сорочан (15 + 5 підбирань + 2 передачі), Сипало (17 + 9 підбирань), Тимофеєнко (19 + 5 підбирань + 2 передачі), Закурдаєв (11 + 4 підбирання + 4 передачі) – старт; Смітюх (7 + 7 підбирань), Бондарчук (0 + 4 підбирання), Дубоненко (5), Загреба (17 + 8 підбирань), Горобченко (0 + 4 передачі).

Черкаські Мавпи: Теллі (9 + 4 підбирання + 3 передачі), Марченко (2 + 4 підбирання + 2 передачі), Упир (13 + 3 передачі), Коровяков (10 + 3 підбирання), Комагум (1 + 2 підбирання + 2 передачі) – старт; Фесун (6 + 3 підбирання), Голенков (3 + 3 підбирання +3 передачі), Толмачов (8), Верещака (8 + 2 підбирання).

Дніпро – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Гра в Дніпрі розпочалася з чемпіонської домінації господарів паркету: підопічні Володимира Коваля зробили ривок 13:1 на старті і забрали чверть із подвійною перевагою (23:12), реалізувавши 10 з 14 кидків. У наступній десятихвилинці гравці Дніпра майже дійшли до 20-очкового відриву, проте декілька вдалих спроб гостей відклали такий розвиток подій до третьої чверті, на старті якої дніпряни таки втекли на +20 від суперника. Господарі контролювали і "фарбу", і периметр. Гості ще інтенсивніше шукали щастя з далекої дистанції і подекуди їм це вдавалося доволі непогано, проте шалена перевага Дніпра на щитах та в трисекундній зоні не дозволяла Черкаським Мавпам хоча б мінімально перехопити ініціативу.

На фінальний відрізок матчу команди вийшли вже з 32-очковою різницею на користь підопічних Володимира Коваля, які забрали попередню чверть з рахунком 26:10. Для порятунку гри гостям потрібно було робити щось неймовірне і цілком прогнозовано, що такого великого камбеку гравцям Дмитра Нагорного не вдалося.

98:60 – розгромна перемога Дніпра

Герой матчу

Данііл Сипало. За 26 хвилини на майданчику набрав 17 очок та зробив 7 підбирань, реалізувавши 7/7 з гри. Показник ефективності – 23 (найвищий у матчі). Разом із цим п’ятеро гравців Дніпра понад 10 очок, а найрезультативнішим став Станіслав Тимофеєнко – 19 очок.

У Черкаських Мавп 13 очок у свій актив додав Ілля Упир, ще 10 набрав Євген Коровяков.