БК "Дніпро" з рекордом сезону здобув розгромну перемогу в Суперлізі GGBET

Дніпро на своєму майданчику здобув розгромну перемогу над Хмельницьким з рахунком 108:61 на старті туру регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Дніпро, КСК Шинник

Дніпро – Хмельницький 108:61 (20:17, 23:15, 31:11, 34:18)

Дніпро: Сорочан 17, Сипало 16 + 5 підбирань, Горобченко 13, Тимофеєнко 10 + 10 підбирань, Дубоненко 4 – старт; Конєв 13, Смітюх 13 + 6 підбирань + 6 передач, Бондарчук 9, Закурдаєв 7, Загреба 4, Колодомасов 2

Хмельницький: Ланді 19, Липовцев 10, Мельник 9, Лавдей 6 + 15 підбирань + 4 блок-шоти, Бачурін 2 – старт; Кузьмін 5, Гуля 5, Потєєв 3, Островерх 2, Батийчук 0

Дніпро – Хмельницький. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

До середини другої чверті на майданчику була рівна боротьба, але Дніпро спочатку зробив ривок 12:0, що дозволило на велику перерву піти за переваги 43:32. А ще один ривок 11:0 на початку третьої чверті фактично зняв питання про переможця. Далі Дніпро потішив місцеву публіку кількома яскравими моментами, вперше в сезоні досяг позначки у 100 очок і довів справу до розгрому.

Герой матчу

У Дніпра відзначились набраними очками всі 11 гравців, які виходили на майданчик, шестеро з них набрали 10+ очок, але відзначимо капітана Станіслава Тимофеєнка, який оформив дабл-дабл з 10 очок та 10 підбирань.

Дніпро – Хмельницький. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

108 очок Дніпра – рекорд сезозу за результативністю однієї команди

65 очок за другу половину – ще один командний рекорд сезону Суперліги від Дніпра

34 очка – також рекорд результативності сезону Дніпро встановив за окрему чверть – рекордною стала остання десятихвилинка матчу

+47 – перевага Дніпра ледь не дотягнула до рекордної. В жовтні Харківські Соколи обіграли Черкаські Мавпи з перевагою +48 очок.

49-32 Дніпро виграв боротьбу на щитах. З 32 підбирань Хмельницького – 15 у Лавдея

8 триочкових забив Дніпро в цьому матчі, 28% результативності (8/28)

31 очко набрали гравці Дніпра після втрат у суперника

62 очка з три секундної зони, з яких 25 очок – другого шансу у Дніпра. Хмельницький набрав лише 4 очка другого шансу і 24 очка з фарби

Що далі

Дніпро завтра, 29 листопада, зіграє проти Прикарпаття-Говерли, а Хмельницький зустрінеться з Запоріжжям