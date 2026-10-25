"Більше ніде не зможе". Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що Олександр Усик не зможе заробити співмірні гроші поза межами протистояння з ним. Британець і далі розраховує провести третій бій з українцем, однак спочатку зустрінеться з Ентоні Джошуа 11 грудня в Кардіффі.

Олександр Усик

Ф’юрі розраховує завершити трилогію з Усиком, попри те що досі не погоджується з рішенням суддів у другому поєдинку проти українського боксера. Британець вважає, що для отримання великого гонорару Усику доведеться знову вийти з ним на ринг.

"Усик знає, що більше ніде не зможе заробити таких грошей. Якщо хочеш отримати гонорар, тобі потрібно вийти зі мною на ринг у надважкій вазі", – заявив Ф’юрі в інтерв’ю WSVN Miami.

Тайсон Ф’юрі

При цьому 38-річний британець не має наміру завершувати кар’єру після грудневого поєдинку з Джошуа. Він повідомив, що за чинним контрактом у нього залишаються два бої, після чого він може підписати нову угоду.

"Я продовжу боксувати. У мене залишилося два бої за контрактом. Я виконаю його, а потім, можливо, підпишу ще один контракт на десять поєдинків. Хто знає? Якщо гроші будуть підходящими, я можу погодитися ще на десять боїв. Але проводити їх доведеться швидко, бо я стаю старшим", – сказав Ф’юрі.

Тайсон Ф’юрі перед боєм

Британець також назвав себе найвидатнішим супертяжем в історії боксу і заявив, що продовжує спростовувати сумніви критиків, попри свій вік.

Найближчим суперником Ф’юрі стане Ентоні Джошуа. Їхній бій запланований на 11 грудня на стадіоні "Принсипаліті" в Кардіффі. Обидва британці в минулому володіли титулами чемпіона світу в суперважкій вазі, але досі не зустрічалися на рингу.

Бій Джошуа – Ф’юрі відбудеться в Кардіффі

Ф’юрі вважає майбутній поєдинок останнім великим заробітком для свого давнього суперника.

"Я ніколи не думав, що цей бій відбудеться. Я не вважав, що йому вистачить характеру вийти проти Циганського короля. Раніше він чотири чи п’ять разів відмовлявся від цього поєдинку. Тепер, на схилі кар’єри, йому потрібна остання велика виплата. Я надам йому таку можливість, без проблем", – заявив британець.

Водночас сам Ф’юрі наголосив, що не розглядає зустріч із Джошуа як завершення своєї кар’єри. Боксер має намір виконати чинний контракт, а потім оцінити подальші пропозиції, зокрема можливість провести ще кілька поєдинків.