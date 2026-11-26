Біатлоністок збірної України дискваліфікували, не допустивши до першої гонки сезону на Кубку IBU. Стала відома причина

Спортсменки так і не змогли стартувати.

Українські біатлоністки Валерія Шейгас та Ірина Шевченко не змогли стартувати в першій гонці сезону Кубка IBU 2026/27. Обидві спортсменки отримали дискваліфікації перед жіночим спринтом на 7,5 км у шведському Ідре 26 листопада через проблеми з лижами, які не пройшли обов’язкову перевірку технічного стану.

Валерія Шейгас. Джерело: biathlon.com.ua

Як повідомили у Федерації біатлону України, інвентар Шейгас і Шевченко не відповідав вимогам регламенту. Передстартовий контроль на змаганнях IBU передбачає перевірку лиж, зокрема на наявність заборонених фторвмісних сполук. Після виявлення порушень обидві біатлоністки отримали статус DSQ у протоколі й не були допущені до дистанції.

статус DSQ у протоколі

Для Шейгас і Шевченко спринт в Ідре мав стати першою гонкою на дорослому рівні в нинішньому сезоні. Однак через дискваліфікацію вони не змогли провести заплановані старти.

Ірина Шевченко. Джерело: biathlon.com.ua

Після відсторонення двох українок у жіночому спринті виступили три представниці збірної. Лілія Стеблина посіла 43-тє місце, Дарина Чалик фінішувала 59-ю, а Ксенія Приходько стала 71-ю. Жодна з українок не потрапила до топ-40, який дає очки в заліку Кубка IBU.

Дискваліфікація стосується лише спринту 26 листопада. Шейгас і Шевченко зможуть вийти на старт наступної жіночої гонки в Ідре в суботу, 28 листопада.