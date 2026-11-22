Берінчик вийшов на ринг в образі шахтаря і переміг у головному бою турніру. Відео
Поєдинок відбувся в Києві
Український боксер Денис Берінчик (19-2, 9 КО) переміг співвітчизника Бовара Ханакова на турнірі ARENA 2 у Києві. Головний поєдинок вечора відбувся 22 листопада у Палаці спорту і завершився одностайним рішенням суддів на користь колишнього чемпіона світу.
Берінчик переміг Ханакова.
Джерело: Кадр із відео
Перед боєм Берінчик влаштував традиційне шоу для глядачів. Цього разу 38-річний боксер з’явився перед публікою в образі шахтаря.
Поєдинок проходив за правилами боксу, однак замість звичного рингу спортсмени виступали в октагоні та використовували рукавички для ММА. Протистояння було розраховане на п’ять раундів по три хвилини.
З перших хвилин Берінчик захопив ініціативу й діяв першим номером. Денис контролював центр майданчика та частіше атакував суперника.
Берінчик контролював центр майданчика.
Джерело: Кадр із відео
У четвертому раунді колишньому чемпіону вдалося серйозно потрясти Ханакова. Спочатку він точно пробив аперкотом, а потім додав прямий правою. Однак завершити поєдинок достроково Берінчику не вдалося.
В останній трихвилинці боксери обмінювалися ударами на зустрічних курсах. Після завершення бою судді одностайно визнали переможцем Берінчика.
Таким чином, українець повернувся на переможний шлях після двох поразок поспіль. До зустрічі з Ханаковим він поступився американцю Кейшону Девісу та Сему Ноуксу.
Берінчик із прапором України.
Джерело: K2 Promotions Ukraine
Після поєдинку Берінчик також припустив, що зустріч із Ханаковим може стати останньою в його професійній кар’єрі.
Беринчик переміг Ханакова.
Джерело: instagram.com/arena.championship/
Нагадаємо, у травні 2024 року Денис Берінчик досяг найбільшого успіху в професійному боксі. В американському Сан-Дієго він переміг мексиканця Емануеля Наваррете роздільним рішенням суддів і здобув чемпіонський пояс WBO у легкій вазі.
Берінчик переміг мексиканця Наваррете.
Джерело: Top Rank
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