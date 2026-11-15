"Багатьом футболістам бракує". Сабо поставив діагноз збірній України після поразки від Північної Ірландії

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував поразку національної команди від Північної Ірландії в матчі Ліги націй. Фахівець вважає, що українським футболістам бракує індивідуальної майстерності, а суперник перевершив їх у боротьбі, ігровій дисципліні та настрої на матч.

Зустріч відбулася 14 листопада в Белфасті та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0. На думку Сабо, північноірландці виявилися кращими практично за всіма ключовими статистичними показниками, зокрема в єдиноборствах, кількості кутових і ударів по воротах.

Водночас перевага України у володінні м’ячем не означала, що команди провели рівний матч. Екснаставник національної збірної звернув увагу на різницю у ставленні гравців до боротьби та бажанні досягти результату.

"Я не розумію наших футболістів. Невже не можна бути злішими, агресивнішими?" – заявив Сабо в інтерв’ю Meta.ua.

Йожеф Сабо. Джерело: Кадр із відео

Фахівець зазначив, що Північна Ірландія не має футболістів світового рівня, однак її гравці викладаються на полі заради результату. Саме цього, за його словами, й не вистачило українській команді.

Сабо також пояснив, завдяки чому суперникові вдалося перехопити ініціативу. За його спостереженнями, господарі спочатку діяли обережно й дозволяли українцям більше атакувати, але згодом знайшли слабкі місця в грі гостей і стали активніше діяти на їхній половині поля.

Окремі претензії колишній тренер висловив до технічного виконання українських футболістів. Він вважає, що команді слід було частіше грати в один дотик, не піднімати м’яч і використовувати більше передач із флангів та прострілів.

"Багатьом футболістам збірної України просто не вистачає майстерності. Як можна приймати м’яч так, щоб він відскакував на п’ять метрів", – сказав Йожеф Йожефович.

Сабо незадоволений діями футболістів збірної. Джерело: Кадр із відео

Екснаставник також згадав матчі проти Північної Ірландії під час своєї роботи зі збірною України. У відборі на чемпіонат світу 1998 року українці двічі обіграли цього суперника, однак обидві перемоги далися непросто. Уже тоді Сабо звертав увагу гравців на фізичну готовність і командну самовіддачу північноірландців.

Після чергової поразки Україна не зможе піднятися вище третього місця у своїй групі Ліги націй. Водночас національна команда ризикує опуститися на останню сходинку, якщо програє Грузії 17 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, після гри Північна Ірландія – Україна головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера зізнався, що сказав у роздягальні своїм підопічним.

У мережі завірусилося післяматчеве флеш-інтерв’ю Іллі Забарного, у якому він заявив, що національна команда перебуває "у дупі".