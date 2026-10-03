Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

19-річний український вінгер Крістіан Шевченко продовжить кар’єру в англійському клубі "Шолінг". Деталі угоди між сторонами не розголошуються.

"Ми раді вітати Крістіана в нашій команді та з нетерпінням чекаємо на можливість побачити його в грі", – повідомляє офіційний сайт "Шолінга".

Крістіан перейшов до "Шолінга". Джерело: ФК "Шолінг"

Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Він є другим сином колишнього нападника збірної України Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік.

Крістіан (у центрі) з матір'... Джерело: Instagram Андрія Шевченка Розгорнути

Новий клуб українця виступає у сьомому за рівнем дивізіоні англійського футболу. Після початку сезону команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

Футбольну освіту Шевченко здобув в академії "Челсі". У грудні 2022 року він перейшов до системи "Тоттенгема", де виступав під керівництвом колишнього півзахисника "Манчестер Сіті" Яя Туре.

Андрій та Крістіан Шевченко. Джерело: https://www.instagram.com/kristianms7

Влітку 2023 року українець став гравцем "Вотфорда". Там він пройшов через молодіжні команди клубу, а в липні 2025 року підписав свій перший професійний контракт. Однак уже 22 травня цього року сторони припинили співпрацю, після чого футболіст перебував у статусі вільного агента.

Крістіан Шевченко. Джерело: https://www.instagram.com/kristianms7

На міжнародному рівні Шевченко-молодший представляв Україну на Євро-2024, а також на чемпіонаті світу серед гравців до 20 років у 2025 році