Андрій Шевченко відповів на звинувачення щодо збірної України

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував заяви Михайла Мудрика, який звинуватив УАФ і збірну України з футболу в тому, що він попався на допінгу. Глава організації назвав звинувачення футболіста безпідставними й розповів про пропозиції його представників після відсторонення через позитивну допінг-пробу.

Шевченко наголосив, що слова Мудрика вважає наклепом на адресу співробітників асоціації.

"Хочу висловити свою позицію щодо звинувачень Михайла Мудрика. Пролунали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно й професійно виконують свою роботу", – заявив президент УАФ в інтерв’ю Tribuna.com.

Андрій Шевченко

Також Шевченко розповів, що після відсторонення футболіста його представники неодноразово зверталися до асоціації з пропозицією знайти співробітника, який узяв би на себе відповідальність за появу мельдонію в допінг-пробі Мудрика.

Михайло Мудрик. Джерело: Кадр із відео

За словами глави УАФ, організація відмовилася від такої пропозиції, оскільки вона суперечила принципам її роботи.

"Звинувачення з боку представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після численних досліджень і перевірок. Розслідування та підсумкова мирова угода з WADA й англійською асоціацією це підтверджують", – додав Шевченко.