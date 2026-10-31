Американський супертяж почав випендрюватися у ринзі та був брутально нокаутований. Відео

45-річний американський боксер Райделл Букер зазнав поразки на професійному рингу, поступившись шведу Адріану Гранату в головному поєдинку вечора Talents & Kings Part 5 у Гамбурзі (Німеччина). В останньому, десятому раунді американець пропустив потужний удар правою рукою і впав на настил, після чого йому знадобилася допомога лікарів.

Перед цим Букер, який мав за плечима великий досвід виступів на професійному рівні, поводився зухвало. Американець практично не намагався атакувати, воліючи заважати суперникові проводити повноцінні комбінації та насміхатися з його дій.

Райделл Букер влаштував понти. Джерело: Кадр із відео

Атаки Граната не завжди відзначалися несподіваністю, чим користувався його віковий суперник. Букер кілька разів успішно ухилявся від ударів, а в заключному раунді й узагалі вирішив покрасуватися перед камерами. Він демонстративно відвертався від шведа й поглядав убік, поки той продовжував іти вперед.

Букер (ліворуч) влаштував понти на рингу. Джерело: Кадр із відео

Однак така поведінка закінчилася для американця вкрай невдало. Гранат скористався моментом і точно влучив правою рукою. Удар застав Букера зненацька: боксер утратив рівновагу й важко впав на канвас. Він кілька секунд не підводився, після чого на ринг поспішили представники його команди.

Для 45-річного американця ця поразка стала десятою поспіль. Тепер його професійний рекорд становить 27 перемог, 17 поразок і одну нічию. На рахунку Букера 14 перемог нокаутом.

Адріан Гранат, якому 35 років, здобув 17-ту перемогу в професійній кар'єрі за двох поразок. 16 своїх суперників швед відправив у нокаут.

Гранат і Володимир Кличко. Джерело: Instagram@Адріан Гранат

Відео за добу зібрало близько 1 млн переглядів.