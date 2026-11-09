20 місяців вважався зниклим безвісті: на Донеччині окупанти вбили українського дзюдоїста

Дзюдоїст Іван Ременюк встав на захист України від російських окупантів ще до початку повномасштабного вторгнення і протягом семи років ніс службу у найскладніших умовах. Однак у листопаді 2024-го під час бойового завдання на Донеччині надійшло повідомлення про загибель Ременюка. Евакуювати його не змогли, тому тривалий час прортсмен вважався зниклим безвісті. І тільки 2026-го родині пітвердили його загибель.

Іван народився 23 грудня 1997 року в Дніпрі, де й прийшов у спорт. У юнацькі роки Ременюк прикипів до дзюдо і тренувався під керівництвом тренера Олександра Лєнкова. Виступав на обласних змаганнях і першостях України. Однак не присвятив свою подальшу кар'єру спорту, а віддав перевагу військовій справі.

Іван Ременюк. Джерело: Федерації дзюдо Дніпропетровської області

У 2017 році Іван приєднався до лав Збройних сил України. Згодом колишній дзюдоїст став невід'ємною частиною 113-ї бригади, 122-го батальйона територіальної оборони та отримав позивний "Дніпро". Разом із побратимами Ременюк виконував найскладніші бойові завдання, дослужився до звання лейтенанта, командував 1-м стрілецьким взводом 2-ї стрілецької роти.

Іван Ременюк. Джерело: Федерації дзюдо Дніпропетровської області

Однак 22 листопада 2024 року поблизу Роздольного на Донеччині він, як виявилось, вирушив на своє останнє бойове завдання. Через п’ять днів після відправлення на позицію надійшла інформація про поранення "Дніпра", а згодом повідомили і про загибель.

Однак підтвердити особу військового одразу не вдалося, і відтоді Іван вважався зниклим безвісти, що не давало спокою його рідним. І лище в липні 2026 року завдяки результатам ДНК-експертизи вдалося встановити, що Іван і справді загинув.

Іван Ременюк. Джерело: Федерації дзюдо Дніпропетровської області

17 липня 2026 року захисника поховали на кладовищі Діївка-2 у Дніпрі.

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