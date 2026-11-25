14 поразок поспіль. Матч "Шахтаря" готується переписати історію Ліги чемпіонів: що потрібно знати
"Шахтар" зіграє зі "Слованом" 9 грудня
Братиславський "Слован" близький до того, щоб стати абсолютним невдахою в історії Ліги чемпіонів. Напередодні словацька команда, кольори якої захищають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, зазнала поразки від іспанського "Бетіса", яка стала для неї 13-ю поспіль у турнірі.
Підопічні знаменитого івуарійця Яя Туре, який грав в Україні у складі донецького "Металурга", пропустили по голу в кожному з таймів від представника Прімери й повторили антирекорд французького "Марселя". "Біло-блакитні" оформили свій провал у 2020 році, перевершивши серію з 12 поразок поспіль бельгійського "Андерлехта".
Футболісти братиславського "Слована".
Джерело: СК "Слован"
Таблиця Ліги чемпіонів.
Джерело: УЄФА/ШІ
"Слован" у шостому турі Ліги чемпіонів прийме на своєму полі донецький "Шахтар". У разі перемоги української команди її словацькі суперники стануть найгіршою командою в історії турніру.
Зустріч клубів із Братислави та Донецька відбудеться 9 грудня у столиці Словаччини. Час початку – 19:45 за київським часом.
НАЙГІРШІ СЕРІЇ ПОРАЗОК У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ
13 – "Слован" (2024-...), "Марсель" (2012-2020).
12 – "Андерлехт" (2003-2005).
11 – "Динамо" Загреб (2011-2012, 2015-2019), "Рейнджерс" (2007-2022).
10 – "Рапід" Відень (1996-2005), "Дебрецен" (2009-2010), "Маккабі" Хайфа (2009-2022), "Спартак" Москва (2002-2006).
Гравці "Шахтаря" під час матчу.
Джерело: ФК "Шахтар"
Ліга чемпіонів.
Джерело: ФК "Шахтар"
Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні в матчі мадридського "Реала" та нідерландського ПСВ Ейндховен було побито рекорд Ліги чемпіонів.
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