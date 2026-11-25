14 поразок поспіль. Матч "Шахтаря" готується переписати історію Ліги чемпіонів: що потрібно знати

Братиславський "Слован" близький до того, щоб стати абсолютним невдахою в історії Ліги чемпіонів. Напередодні словацька команда, кольори якої захищають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, зазнала поразки від іспанського "Бетіса", яка стала для неї 13-ю поспіль у турнірі.

Підопічні знаменитого івуарійця Яя Туре, який грав в Україні у складі донецького "Металурга", пропустили по голу в кожному з таймів від представника Прімери й повторили антирекорд французького "Марселя". "Біло-блакитні" оформили свій провал у 2020 році, перевершивши серію з 12 поразок поспіль бельгійського "Андерлехта".

Футболісти братиславського "Слована". Джерело: СК "Слован"

Таблиця Ліги чемпіонів. Джерело: УЄФА/ШІ

"Слован" у шостому турі Ліги чемпіонів прийме на своєму полі донецький "Шахтар". У разі перемоги української команди її словацькі суперники стануть найгіршою командою в історії турніру.

Зустріч клубів із Братислави та Донецька відбудеться 9 грудня у столиці Словаччини. Час початку – 19:45 за київським часом.

НАЙГІРШІ СЕРІЇ ПОРАЗОК У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ

13 – "Слован" (2024-...), "Марсель" (2012-2020).

12 – "Андерлехт" (2003-2005).

11 – "Динамо" Загреб (2011-2012, 2015-2019), "Рейнджерс" (2007-2022).

10 – "Рапід" Відень (1996-2005), "Дебрецен" (2009-2010), "Маккабі" Хайфа (2009-2022), "Спартак" Москва (2002-2006).

Гравці "Шахтаря" під час матчу. Джерело: ФК "Шахтар"

Ліга чемпіонів. Джерело: ФК "Шахтар"

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні в матчі мадридського "Реала" та нідерландського ПСВ Ейндховен було побито рекорд Ліги чемпіонів.