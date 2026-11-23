10 триочкових! Баскетболіст Михайлюк встановив рекорд результативності серед українців у матчі НБА. Відео

Гравець збірної України Святослав Михайлюк провів фантастичний матч у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації. Вихованець "Черкаських Мавп" у складі "Юти Джаз" встановив рекорд результативності в турнірі для наших співвітчизників, набравши в поєдинку проти "Даллас Маверикс" 39 очок.

Михайлюк вийшов на паркет із лави запасних і провів на майданчику 31 хвилину. За цей час він реалізував 12 із 23 кидків з гри, зокрема 10 із 15 триочкових, а також усі п’ять штрафних. На його рахунку також п’ять підбирань, три передачі та три втрати.

Святослав Михайлюк

Особливо яскравою у виконанні українця стала четверта чверть матчу, в якій він набрав 23 очки. Це на дев’ять пунктів більше, ніж у лютому-2026 проти "Портленда".

39 очок – новий особистий рекорд Святослава в НБА. До цього найкращим результатом українця були 28 очок у матчі з "Детройт Пістонс" у листопаді минулого року. Водночас він перевершив рекорд результативності наших баскетболістів у лізі, який належав Олексію Леню. У квітні 2019 року центровий набрав 33 очки у складі "Атланта Гокс" у матчі з "Мілуокі Бакс".

Святослав Михайлюк під час матчу

Також Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю влучних триочкових за матч. До цього він двічі реалізовував по шість дальніх кидків. Тепер на його рахунку 10 влучань з-за дуги – це другий результат в історії "Юти Джаз". Клубний рекорд належить Бояну Богдановичу, який у 2022 році закинув 11 триочкових у матчі проти "Оклахома-Сіті Тандер".