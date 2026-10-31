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З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк Тайсон

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
336
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк Тайсон
Експерт звернув увагу на швидкість пересування українця,

Ведучий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан порівняв можливості Олександра Усика та Майка Тайсона, оцінивши перспективи українця в гіпотетичному протистоянні з легендарним американцем. На думку журналіста, навіть чинний чемпіон світу в надважкій вазі міг би зіткнутися із серйозними проблемами в поєдинку з Тайсоном у найкращі роки його кар’єри.

Джордан вважає, що молодий Майк Тайсон перевершував би практично всіх представників сучасного надважкого дивізіону. Зокрема, він назвав Даніеля Дюбуа, Ентоні Джошуа та Тайсона Ф’юрі, зазначивши, що колишній абсолютний чемпіон світу міг би впоратися з ними без особливих труднощів.

Єдиним боксером, який, на думку ведучого, міг би створити Тайсону додаткові труднощі, став Усик. Джордан звернув увагу на швидкість пересування українця, його маневреність і здатність швидко скорочувати дистанцію.

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Однак навіть ці якості не переконали журналіста в тому, що Усик зміг би перемогти американця.

"Він пройшов би через нинішнє покоління суперважковаговиків як ніж крізь масло. Єдиним, хто потенційно міг би завдати йому більше клопоту, ніж Дюбуа, Джошуа чи Ф’юрі, був би Усик завдяки своїм переміщенням", – заявив Джордан.

При цьому ведучий наголосив, що фізичні можливості молодого Тайсона були на зовсім іншому рівні. Він нагадав, що американець виступав у професійному боксі вже в 19-20 років і на початку кар’єри демонстрував видатну швидкість, вибухову силу та вміння миттєво скорочувати дистанцію перед завданням удару.

"Коли повертаєшся до записів боїв молодого Майка, якому було 19, 20, 21 або 22 роки, порівнянь просто немає. Фізичні можливості Усика не дозволили б йому конкурувати з ним", – додав Джордан.

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