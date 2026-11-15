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З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
645
З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу
Регулярні обстріли перетворили територію на пустку

Telegram-канал "Старий Дніпро" опублікував кадри з навчально-тренувальної бази "Дніпра" у Придніпровську. Саму зйомку зробили влітку, але в мережу вона потрапила лише нещодавно.

Спортивний комплекс, який ще кілька років тому вважався одним із найкращих у Східній Європі, нині перебуває в занедбаному стані: футбольні поля заросли травою, інфраструктура руйнується, а на території залишилися розбиті автомобілі.

З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу

База ФК "Дніпра". Джерело: Кадр із відео

На опублікованому відео видно зарослі футбольні газони, на яких раніше тренувалися футболісти "Дніпра" та гравці збірної України. Висока трава й чагарники захопили не лише спортивні майданчики, а й прилеглу територію. Асфальтові доріжки та тротуарна плитка поступово руйнуються, крізь покриття пробивається рослинність.

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З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу

База ФК "Дніпра". Джерело: Кадр із відео

У незадовільному стані перебувають й інші об’єкти комплексу. Огорожі футбольних полів заіржавіли, окремі ділянки сіток покосилися, лави запасних і зони відпочинку поступово заростають чагарниками.  

З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу

База ФК "Дніпра". Джерело: Кадр із відео

База неодноразово зазнавала російських атак. У квітні та грудні 2024 року по території комплексу завдавали ударів безпілотниками й ракетами. Унаслідок цього було пошкоджено фасади будівель, критий футбольний манеж і віконні конструкції.

З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу

База ФК "Дніпра". Джерело: Кадр із відео

Навчально-тренувальний комплекс у Придніпровську побудували в 1971 році. Масштабна реконструкція відбулася у 2010-му. Інфраструктура включала сім відкритих футбольних полів, критий манеж, басейн, медико-відновлювальний центр і житлові корпуси.

Після припинення існування класичного ФК "Дніпро" на базі продовжував готуватися до матчів СК "Дніпро-1". Однак у 2024 році цей клуб знявся зі змагань, після чого спортивне життя комплексу фактично зупинилося.

У 2025–2026 роках "ПриватБанк" неодноразово намагався продати навчально-тренувальну базу разом зі стадіоном "Дніпро-Арена". Об’єкти виставляли на відкриті торги, причому стартову вартість поступово знижували через відсутність покупців.

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