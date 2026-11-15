З’явилося відео, на що росіяни перетворили базу легендарного українського футбольного клубу

Telegram-канал "Старий Дніпро" опублікував кадри з навчально-тренувальної бази "Дніпра" у Придніпровську. Саму зйомку зробили влітку, але в мережу вона потрапила лише нещодавно.

Відео дня

Спортивний комплекс, який ще кілька років тому вважався одним із найкращих у Східній Європі, нині перебуває в занедбаному стані: футбольні поля заросли травою, інфраструктура руйнується, а на території залишилися розбиті автомобілі.

На опублікованому відео видно зарослі футбольні газони, на яких раніше тренувалися футболісти "Дніпра" та гравці збірної України. Висока трава й чагарники захопили не лише спортивні майданчики, а й прилеглу територію. Асфальтові доріжки та тротуарна плитка поступово руйнуються, крізь покриття пробивається рослинність.

У незадовільному стані перебувають й інші об’єкти комплексу. Огорожі футбольних полів заіржавіли, окремі ділянки сіток покосилися, лави запасних і зони відпочинку поступово заростають чагарниками.

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База неодноразово зазнавала російських атак. У квітні та грудні 2024 року по території комплексу завдавали ударів безпілотниками й ракетами. Унаслідок цього було пошкоджено фасади будівель, критий футбольний манеж і віконні конструкції.

Навчально-тренувальний комплекс у Придніпровську побудували в 1971 році. Масштабна реконструкція відбулася у 2010-му. Інфраструктура включала сім відкритих футбольних полів, критий манеж, басейн, медико-відновлювальний центр і житлові корпуси.

Головні історії дня

Після припинення існування класичного ФК "Дніпро" на базі продовжував готуватися до матчів СК "Дніпро-1". Однак у 2024 році цей клуб знявся зі змагань, після чого спортивне життя комплексу фактично зупинилося.

У 2025–2026 роках "ПриватБанк" неодноразово намагався продати навчально-тренувальну базу разом зі стадіоном "Дніпро-Арена". Об’єкти виставляли на відкриті торги, причому стартову вартість поступово знижували через відсутність покупців.