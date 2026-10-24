Зрадника України брутально нокаутував непереможний турок в UFC. Відео

Російський напівважковаговик Микита Крилов зазнав поразки від представника Туреччини Абдул-Рахмана Яхьяєва на турнірі UFC 333 в Абу-Дабі. Поєдинок завершився технічним нокаутом у першому раунді після потужного удару коліном у голову.

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У середині стартового раунду Яхьяєв притиснув суперника до сітки й завдав точного удару коліном у голову. Крилов упав на настил, після чого турецький боєць кинувся добивати його.

Рефері втрутився й зупинив поєдинок на позначці 2 хвилини 38 секунд першого раунду. Перемогу технічним нокаутом присудили Яхьяєву, який зберіг статус непереможеного бійця.

Для 34-річного уродженця Красного Луча (з 2014 року перебуває під окупацією Росії) ця поразка стала 13-ю у професійній кар’єрі за 31 перемоги. Зрадник України поступився у другому поєдинку поспіль.

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Минулого разу Крилов виходив в октагон 11 липня на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі. Його суперником був колишній чемпіон організації Роберт Віттакер.

Той бій завершився на початку третього раунду. Після точного удару Віттакера в щелепу Крилов схопився за обличчя й відвернувся від суперника. Рефері зупинив поєдинок на позначці 1 хвилина 1 секунда третього раунду. Пізніше в російського бійця запідозрили перелом щелепи.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Крилов багато разів зізнавався в любові до РФ, часто називаючи росіян та українців єдиною нацією.

У березні 2020 року, Никита Крылов скаржився, що не зміг отримати російське громадянство, якого домагався з 2014 року, коли почалася російська агресія на Донбасі. У давнішому інтерв’ю Крылов зізнавався, що мріє про паспорт РФ і хоче виступати під прапором так званої "ЛНР".

У 2023 році Никита перед боєм з американцем Райаном Спанномбув освистаний уболівальниками.