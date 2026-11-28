Зірковий український гімнаст Ілля Ковтун розповів про свої відчуття після здобуття медалі під гімн Хорватії, за збірну якої він тепер виступає. Спортсмен зізнався, що не шкодував через те, що замість українського гімну на церемонії нагородження звучала хорватська музика.

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Відповідаючи на запитання ведучої Паоли Борович про те, чи виникало в нього почуття жалю або прикрості в момент, коли на подіумі виконувався гімн Хорватії, Ковтун відповів однозначно.

"Ні, мені зовсім не було шкода. Можу сказати, що не знаю, що я відчував: я був у якійсь ейфорії", – заявив гімнаст в інтерв’ю проєкту Sportcast для хорватського спортивного видання Sportske novosti.

За словами спортсмена, повернення на велику арену після тривалої перерви виявилося для нього несподівано спокійним. Перед виступом він припускав, що сильно нервуватиме, однак не помітив жодних ознак хвилювання.

"Я думав, що мені буде страшно, що в мене тремтітимуть руки. У підсумку не було ні хвилювання, нічого", – розповів Ковтун.

Гімнаст також відзначив підтримку глядачів, серед яких було багато дітей. Через велику кількість подій він не відразу усвідомив, що сталося після виступу та здобуття нагороди.

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"За мене вболівало стільки людей, прийшло стільки дітей, усі вболівали за мене, і в мене в голові було: я не розумію ні де я, ні що зробив, ні що відбувається", – поділився емоціями спортсмен.

Ковтун додав, що події розвивалися настільки швидко, що він практично не встигав осмислити те, що відбувалося: відразу після виконання вправи отримав медаль, потім відбулася церемонія нагородження, після якої треба було повертатися додому. Усе це він порівняв зі сном.

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Окремо гімнаст розповів про зустріч із колишніми колегами зі збірної України на чемпіонаті Європи влітку. За його словами, спілкування пройшло спокійно, попри зміну спортивного громадянства.

Українські спортсмени підійшли до нього, поцікавилися його самопочуттям, підготовкою та наявністю травм. Ковтун наголосив, що розмова не супроводжувалася конфліктами чи неприємними ситуаціями.

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"Цілком нормально. Я не єдиний, хто поїхав, є й інші спортсмени. Вони привіталися, запитали, як справи, чи все гаразд, чи немає травм, і ми нормально поспілкувалися", – розповів гімнаст.

Ілля зізнався, що зустріч була короткою: спортсмени привітали один одного, трохи поговорили про підготовку та виступи, після чого розійшлися.

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Що ще сказав Ковтун в інтерв’ю Sportske novosti:

Як повідомляв OBOZ.UA, у липні 2025 року гімнаст офіційно перейшов під прапор Хорватії. Після завершення передбаченого правилами періоду очікування він отримав можливість виступати за нову збірну.

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У серпні Ковтун здобув для Хорватії "золото" чемпіонату Європи в багатоборстві, випередивши представника Росії лише на 0,001 бала. Після цього в російській збірній зневажливо відгукнулися про українського гімнаста, назвавши його слабким суперником. А на чемпіонаті світу в Нідерландах у жовтні Ковтун опинився в центрі скандалу після вчинку щодо російського спортсмена.

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Раніше гімнаст пояснював причини зміни спортивного громадянства та переходу до збірної Хорватії, назвавши це рішення найскладнішим у своїй кар’єрі. Також він розповідав, чим зумів порадувати Україну.

Зі свого боку, тренерка Ковтуна Ірина Горбачова раніше заявляла в інтерв’ю OBOZ.UA, що Україна не фінансувала підготовку її підопічного до Олімпійських ігор 2024 року. Вона також розповіла про підготовку гімнаста до головного старту чотириріччя.