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"Знищили стільки прекрасного". Російські ракети розбомбили корт, де тренувалася відома українська тенісистка. Фото

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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"Знищили стільки прекрасного". Російські ракети розбомбили корт, де тренувалася відома українська тенісистка. Фото
Катаріна Завацька опублікувала знімки в соцмережі

Російський ракетний удар 16 жовтня зруйнував тенісний комплекс "Тенісна галявина" у Рівному, де тренувалися місцеві спортсмени та діти. Українська тенісистка Катерина Завадська незадовго до обстрілу проводила там благодійний майстер-клас для юних гравців.

''Знищили стільки прекрасного''. Російські ракети розбомбили корт, де тренувалася відома українська тенісистка. Фото

У Рівному зруйновано тенісний комплекс "Тенісна галявина". Джерело: instagram.com/katya_zavatska_/

Після вибуху металевий дах критих кортів обвалився, а уламки засипали ігровий майданчик. Комплекс більше не придатний для занять.

Завадська розповіла про руйнування кортів у Instagram. Для тенісистки це місце пов’язане з недавньою зустріччю з дітьми, а саме місто Рівне має для неї особливе значення: там вона народилася. Її рідні також мешкають у Луцьку, який теж зазнав російських атак.

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''Знищили стільки прекрасного''. Російські ракети розбомбили корт, де тренувалася відома українська тенісистка. Фото

Наслідки обстрілів. Джерело: instagram.com/katya_zavatska_/

"Минулий тиждень був просто розриваючим серце. Мої рідні міста Рівне та Луцьк, де я народилася і де досі живе моя родина, зазнали сильних атак", – написала спортсменка В.

За словами Завадської, під час обстрілу було чутно безліч вибухів. Один із них пролунав поруч зі школою її племінниці. Сама родина тенісистки не постраждала, однак, як зазначила вона, внаслідок атак були поранені та загиблі.

"Якщо чесно, у мене так сильно розбите серце. Російські бомби знищили стільки прекрасного в моєму рідному місті та найдорожчих мені людей", – додала Завадська.

''Знищили стільки прекрасного''. Російські ракети розбомбили корт, де тренувалася відома українська тенісистка. Фото

Завацька поділилася інформацією. Джерело: instagram.com/katya_zavatska_/

''Знищили стільки прекрасного''. Російські ракети розбомбили корт, де тренувалася відома українська тенісистка. Фото

Зруйнований корт у Рівному. Джерело: instagram.com/katya_zavatska_/

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