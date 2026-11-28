Єдиний баскетболіст з нинішньої збірної України, який грав свого часу на на чемпіонаті світу, Олександр Липовий мріє під завісу своєї кар'єри у національній команді ще раз взяти участь у мундіалі і зустрітися із США. Після народження сина він повернувся до складу "синьо-жовтих", щоб допомогти партнерам у осінньому вікні відбору на ЧС-2027, але першим же рейсом після матчу проти Чорногорії 29 листопада має повернутися в Бухарест.

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У розмові з OBOZ.UA Липовий, який тривалий час грав у Греції, розповів про особливості місцевого баскетболу, запрошення в Індонезію, життя на острові, присутність на пологах дружини, маму в Харкові і тривалу розлуку із братом, а також росіян в Ризі шматочки України в Бухаресті.

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– Олександре, ви пропускали попередні вікна через сімейні обставини, які прояснилися дещо пізніше. То, що не дозволило вам зіграти влітку?

– Я став батьком і це, напевно, найяскравіший момент у моєму житті. Я дуже щасливий. Насправді, я хотів приїхати до збірної, але головою я був би не з командою, я би постійно думав про вагітну дружину, а потім вже про пологи і все інше. Тому причина була вагома.

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– Брали участь у самих пологах? Наважились?

– Так, був поруч із дружиною. Спочатку, десь за місяць, коли я вирішив піти з нею на пологи, мені було трішки тривожно, оскільки знав, що деякі втрачають свідомість (посміхається). А потім, ближче до самих пологів, я вже свідомо розумів, що моя підтримка дуже важлива для дружини в такий момент. А коли ми вже поїхали на пологи, якось все так швидко відбувалося – я в моменті був з нею, тримав її за руку. І, слава Богу, все пройшло добре. Дружина – велика молодець, народила сама, без епідуралки. Дитина здорова, тому все супер. І це для мене найважливіше, що могло трапитися.

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– Як народження сина змінило ваше життя?

– Ну, на 360, напевно. Коли я розмовляв зі Славою Кравцовим, він вітав мене з днем народження, і каже: "Блін, я пам'ятаю цей момент, коли у тебе просто вмикається режим термінатора". Мовляв, ти тупо все робиш. Коли дитина чимось зайнята, то ти починаєш готувати, прати, щось там робити по дому, прибирати, бігти кудись в магазин, щось там побувати, їхати дізнаватися за якихось лікарів тощо.

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І ти коли спиш по 3-4 години і не висипаєшся, все одно розумієш, для кого це все робиш. І потім бачиш його посмішку, і вся втома одразу проходить. Це дуже класні моменти. І коли ти до народження дитини спав по 5-6 годин, то не висипався ніколи, а зараз, коли спиш так само, то ти самий виспаний чоловік. Це просто свято.

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Це важко, перший місяць особливо. Але тоді була мама моєї дружини, і тому нам було трішки легше. Але коли вона вже поїхала, ми залишилися вдвох. А моя мама мешкає в Харкові, вона не може приїхати там з сестрою, оскільки дорога до Бухаресту займає не менше 30 годин, і це дуже важко для неї – вік не той і все інше.

Знаєте, коли ти не вдома, ніхто не може підійти чи якось допомогти. Друзі всі або в Києві, або розкидані по всьому світу. І в такі моменти ти розумієш, що ви тільки вдвох, і ніхто вам більше не допоможе. У вас є дитина і це – ваша відповідальність.

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І це, напевно, ще раз більше згуртувало нас, як сім'ю. Найважливіше – це слухати одне одного, підтримувати у тяжки моменти – коли не висипаєшся, коли там якісь нерви, коли дитина капризує чи ще щось. Ну, ми якось справляємося, і я пишаюсь цим.

Дружина відпустила мене в збірну (посміхається). Приїхала її подружка, це взагалі інша допомога, але вона сказала: "Ти вже скучив за баскетболом. Ти виділив три місяці нам з дитиною, тому я тебе відпускаю на тиждень, але повертайся як найшвидше. Коли закінчиться гра в Ризі, щоб першим же рейсом вранці був в Бухаресті. І тоді я вже буду відпочивати три-чотири дні, щоб ти мене не чіпав. А сам будеш з дитиною".

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– Як назвали сина?

– Дамір. Дамір Олександрович.

– Ви сказали, що мама залишається в Харкові. Як вона там, адже місто знаходиться під постійними обстрілами?

– Мама... Вона не скаже ніколи, що їй дуже складно чи ще щось. Наші мами – вони люди іншого покоління. Вона скаже, мовляв, ну, не було світла, ну, там було гучно, ми в коридорі із сестрою сиділи і ще щось. Але зараз, коли народився онук і вона, і її сестра змінилися. Вони дуже щасливі, коли ми їм телефонуємо через відеодзвінок. Мама завжди питає про онука. Тобто, якось їм стало легше, коли народився Дамір. Це ще один такий сенс в житті.

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Коли я ще грав у "Прометеї" в Ризі, вона приїхала один раз. Це було два з половиною роки тому. І от коли у неї був день народження 23 листопада, я її вітав і кажу: "Я бажаю, щоб ми скоріше побачилися – і з онуком, і зі мною". І вона відповіла, що так-так, сто відсотків. І наступного року дитина трішки підросте і вона приїде. І це – найголовніше.

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Дуже тяжко, коли ти не бачиш своїх мам, рідних. Брата я вже не бачив багато-багато років. З початку повномасштабного вторгнення. Він живе в Києві. І це дуже складно. Але нам доводиться зараз жити у таких рамках.

– Після початку повномасштабного вторгнення ви встигли пограти в Іспанії, потім в Греції і Румунії. Де вам було найкомфортніше, якщо можна так сказати?

– Я ще грав у Німеччині. Коли тільки почалося вторгнення, "Прометей" розпався, і там залишилось три місяці до кінця сезону, і мене підписав "Бонн Телеком Баскет". Це німецький клуб, в якому був дуже класний тренер – Туомас Іісало. Він потім був два роки в Парижі, а зараз – головний тренер клуба НБА "Мемфіс Гріззліс". І в плані досвіду ліги, і в плані ігрового досвіду співпраці з тренером, це, напевно, був такий класний експіріенс грати в Німеччині.

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Бо в Іспанії я був після травми, коли "Прометей" розпався вже в Різі. І так вийшло, що в Іспанію мене покликав один тренер, через два матчі його вигнали, нікого не замінили. Потім почалася збірна. Ми все програли. А вже після збірної я перебрався до Греції. Грецький баскетбол просто обожнює. П'ять років я грав там, багато що знаю. Тренер, який мене взяв туди, був наставником з моєї колишньої команди "Промітеаса", тому мені було легше. Але потім він пішов, змінилося три тренери, однак ми дали класний результат.

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І все було добре. Але на Родосі тяжкувато, коли не сезон, оскільки часто йдуть дощі і дуже волого. Наприклад, в квартирі ніколи не висихає білизна. Ти просто можеш спати на мокрому простирадлі. Може піти грибок. Продукти дуже дорогі. І бензин. Адже на острів все привозять. А він ще знаходиться біля Туреччини, і якщо ти хочеш кудись поїхати, то треба тільки літаком. Тому що паром до Афін, наприклад, 16 годин.

Але коли в березні погода налагоджується, приїжджають туристи, тоді на Родосі вже зовсім інший вайб. І тоді прикольно. Адже все рівно, Родос – це резорти, це більш туристичний острів і для життя важкуватий. Але в плані баскетболу – круто. Коли ти граєш проти таких клубів, як "Олімпіакос", "Панатінаїкос", "Аріс". Це інший вайб.

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– Всі знають грецьких уболівальників – оці забиті багатотисячні зали, як вони співають, тиснуть на команду гостей та й своїм баскетболістам часом дістається. Як ви цього адаптувалися? Чи не виникало якихось неприємних ситуацій?

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– Я вже звик. І я знаю, що і наші фанати з "Колоссоса" завжди гиркалися на інші команди. Це грецький баскетбол. Мені дуже подобається грецький баскетбол.

– Але збірна останнім часом у них, здається, дещо здала позиції...

– У них там і з президентом федерації є деякі проблеми, звинувачення у підкупі суддів... А цей президент був президентом моєї команди у "Промітеасі". Але потім він пішов у владу і там щось змінилося.

Але, мені здається, якщо у Греції приїдуть всі, то буде дуже важко. Та й зараз, коли ми будемо грати у них в кінці лютого вже у наступному вікні, буде дуже важко. Я знаю, що там дуже люблять баскетбол. Приїдеш на "OAKA Арену" в Афінах, де "Панатінаїкос" збирає 20 тисяч. Спробуй там зіграти. І не має значення, який там у них буде склад. Греки – то є греки. Вони вміють грати у баскетболі. Вони жорстко грають і дуже розумно. Хоча вони, можливо, не такі бігучі, як іспанці.

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– А що можете сказати по Чорногорії? Раніше ми досить регулярно з нею зустрічалися.

– Мені здається, що останній раз я грав із Чорногорію, коли ще був Олексій Лень. Років шість тому, чи навіть більше. Я пам'ятаю, що там був Дублєвич і Іванович. І вони нам забили 60 очок на двох. Зараз у них багато нових гравців. З усього їхнього складу я, напевно, знаю, може, кількох. Але у них, можна сказати, сербський баскетбол – брудний, в'язкий.

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Звездан Митрович буде розмовляти з цими суддями. І всім нам, кого він знає, буде залазити в голову. Тобто, оці дві гри будут дуже різні, але обидві непрості. Чи може матч із Чорногорією бути більш скандальним? Може, може...

– Ви зараз без клубу, хоча здавалося б, що сезон у "Рапіді" провели дуже непоганий, були результативні матчі, навіть 32 очки набирали.

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– Так, це був мій кар'єрний хай. Я в одній грі проти Боброва забив 28 очок, але ми тоді програли. А потім в плейоф набрав 32. Ну, я не знаю, як так складається. Напевно, дивляться на мій вік, але вік для мене – це тільки цифри. Тому що я почуваюсь добре, я слідкую за своїм здоров'ям, я завжди професіонал своєї справи.

Я ніколи не буду робити того, що я не вмію, я не буду постійно забивати по 20 очок, але я буду захищатися, робити брудну роботу і все інше. У мене були влітку пропозиції, але якісь дивні, далекі. Також мені пропонували Малайзію, Індонезію, але я не можу зараз із маленькою дитиною туди поїхати, тому чекаю на варіант, який більше підходить для моєї родини.

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Тим паче, коли надходили ці пропозиції, у мене вже було тут все домовлено з клінікою, де мала народжувати дружина, з лікарями. Ну, якщо чесно, не дуже хочеться їхати кудись в холодні країні – в Естонію чи Латвію. Мені Латвія подобається, я її дуже люблю і у мене там дуже багато друзів. Я обожнюю Ригу влітку, для мене – це найкраще місце, де можна бути. Не спекотно, зелено. Маленьке комфортне місто, але взимку там дуже важко.

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– Ви – один з небагатьох, хто вже грав на чемпіонаті світу.

– З гравців я один. А загалом з нинішньої збірної – я і Сергій Гладир, який вже зараз тренер.

– Коли згадуєте той турнір в Іспанії, які виникають емоції, що хотілося б змінити?

– Ми тоді потрапили до групи зі збірної США. Я був ще молодий і для мене було чимось неймовірним грати проти таких суперзірок НБА, як Стефан Каррі, Ентоні Девіс, Джеймс Харден, Деррік Роуз. Думаю, це мрія кожного баскетболіста – грати проти таких гравців. Як ті, хто відібрався на Олімпіаду, грають проти Леброна Джеймса, Кевіна Дюранта й інших.

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І коли ми вийдемо на чемпіонат світу, якщо знову буде група з США, то для мене це буде, напевно, здійснення мрії, якщо знову приїдуть всі суперзірка і буде можливість вийти на майданчик проти американської збірної.

– Коло замкнеться?

– Так. Через 13 років після першого чемпіонату світу. Можна буде зіграти другий і вже дати дорогу молодим (посміхається).

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– А чи немає у нас якоїсь розхолодженості? Адже далеко не всі очікували побачити Україну на чолі своєї групи, де є, наприклад, Іспанія, Греція?

– Десь по рейтингу ми, напевно, повинні бути сильнішими за грузинів, мені здається. Так, у Грузії зараз є два гравці НБА, є Шенгелія. Гравців такого калібру після того, як закінчили кар'єру у збірній Гладир, Пух Джетер, Слава Кравцов, у нас був лише Артем Пустовий, який стабільно грав в чемпіонаті Іспанії. Зараз у нас вже є Шульга, який має контракт з мадридським "Реалом", є Михайлюк, який виступає в НБА.

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Якщо дивитись по іншим країнам, то найважливіший матч, який ми вигралии, на мою думку, був проти Греції, тому що, напевно, ми вважалися у ньому аутсайдерами. З Іспанією нам було тяжувати у тому складі. Але грузинів ми повинні були обігрувати. Не знаю, але ми завжди з ними добре граємо. І, слава Богу.

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А от Португалія – це було для нас щось нове, напевно. Бо ще зі Степановським на чолі збірної ми програли їм очко, потім виграли 20, але вже було пізно. У Данії, вважаю, ми завжди повинні вигравати, наразі це не баскетбольна країна, у них не такий сильний чемпіонат, хоча у них є сильні гравці.

– Нещодавно Еліна Світоліна зізналась, що не всюди почувається у безпеці, як українка. А як щодо вас? Бо Греції, наприклад, закидають, що там є проросійські настрої.

– Мені здається, що в кожній країні є проросійські настрої. І в Ризі теж є. І там мешкає багато росіян з латвійськими посвідченнями, але без офіційного громадянства. А от в Бухаресті я не зустрічав росіян. Там багато українців, близько до нашого кордону. Там як вдома, і всі будинки близькі до наших. Буває їдеш і думаєш, що ти десь в Дніпрі, а потім шматочок наче з Києва. А потім їдеш, і там вже якийсь Париж. А це все – Бухарест.

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Тому мені здається, що в Ризі були якісь моменти, але конфліктів у мене не було. Ну, я і сам неконфліктна людина. І дай Бог, щоб війна скоріше закінчилася, і ми повернулися додому.

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