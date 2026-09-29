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Знаменитий російський тенісист злетів із котушок під час матчу у Китаї. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 775
Знаменитий російський тенісист злетів із котушок під час матчу у Китаї. Відео
Цей момент потрапив у телетрансляцію

Російський тенісист Андрій Рубльов влаштував емоційний зрив під час чвертьфінального матчу турніру ATP 250 у китайському Ханчжоу. Друга ракетка Росії отримав травму руки після удару по конструкції біля корту, проте зумів продовжити зустріч і вийти до півфіналу.

Інцидент стався 27 вересня у поєдинку проти француза Уго Гастона. Перший сет складався для Рубльова успішно: на тай-брейку він вів із рахунком 6:1, однак потім програв сім розіграшів поспіль і поступився партії.

У другому сеті росіянин знову опинився у вигідному становищі. Він вів 4:0, а потім 5:2, але дозволив супернику скоротити відставання й відновити рівновагу в рахунку.

Після однієї з невдалих серій Рубльов не стримав емоцій. Тенісист з силою вдарив рукою по конструкції поруч із кортом. У результаті він порізав ліву руку, після чого на майданчику з’явилася кров. Також спортсмен кілька разів штовхнув стільці та спробував розірвати на собі ігрову футболку.

Знаменитий російський тенісист злетів із котушок під час матчу у Китаї. Відео

Травма Рубльова

Джерело: Кадр із відео

Через отриманий поріз матч було ненадовго зупинено. Медичний персонал обробив рану та зупинив кровотечу, після чого зустріч продовжилася.

Знаменитий російський тенісист злетів із котушок під час матчу у Китаї. Відео

Рубльову довелося перев'язати руку

Джерело: Кадр із відео

Незважаючи на травму, Рубльов зумів переломити хід гри. Другий сет він виграв у тай-брейку, а у вирішальній партії не залишив супернику шансів.

Матч завершився перемогою російського тенісиста з рахунком 6:7, 7:6, 6:1. Завдяки цьому результату Рубльов вийшов до півфіналу турніру Hangzhou Open категорії ATP 250.

 

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