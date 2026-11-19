Знаменитий чемпіон, якого на три літери посилав Підручний, отримав важливу посаду в МОК, що стосується й України
Шестиразовий олімпійський чемпіон із біатлону Мартен Фуркад очолив координаційну комісію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з підготовки зимових юнацьких Олімпійських ігор 2028 року. У змаганнях, за організацію яких відповідатиме комісія француза, візьмуть участь молоді спортсмени з різних країн, зокрема представники України.
Про призначення 38-річного Фуркада повідомила пресслужба МОК. Його заступницею стане членкиня виконкому організації Крістін Клостер. До складу комісії також увійшли президент Міжнародного союзу ковзанярів Кім Дже Єль і керівниця Національного олімпійського комітету Канади, срібна призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Тріша Сміт.
Зимові юнацькі Олімпійські ігри 2028 року прийме італійський регіон Доломітові Альпи – Вальтелліна. Комісія займатиметься координацією підготовки змагань.
Для України ім’я нового керівника комісії МОК добре знайоме через публічний конфлікт із капітаном національної збірної з біатлону Дмитром Підручним. Розбіжності між спортсменами почалися навесні 2022 року і пов’язані з позицією Фуркада щодо участі російських і білоруських атлетів у міжнародних змаганнях.
Перший гучний епізод стався у квітні 2022 року. Приводом стало інтерв’ю старшого брата французького біатлоніста Сімона Фуркада російському телеканалу, у якому той виступив проти відсторонення спортсменів із Росії. За словами Сімона, його позицію поділяв і Мартен.
Підручний, який тоді служив у лавах Національної гвардії України, різко відреагував на ці заяви в Instagram, пославши братів услід за російським військовим кораблем. Мартен Фуркад відповів, що співчуває українцям і в перші дні повномасштабного вторгнення пропонував Підручному допомогу. Водночас француз висловив невдоволення тим, що його ображають через висловлювання брата.
Український біатлоніст відповів приказкою про неможливість усидіти на двох стільцях і припинив особисте спілкування з французом.
У лютому 2023 року протистояння продовжилося. Після вступу до Комісії спортсменів МОК Фуркад виступив за пошук варіантів повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Підручний розкритикував таку позицію і в інтерв’ю українським ЗМІ припустив, що француз "можливо, відпрацьовує російські гроші".
У жовтні 2025 року Фуркад знову висловився проти тривалого відсторонення російських і білоруських біатлоністів та лижників. Француз заявив, що йому боляче спостерігати за ситуацією, оскільки спортсмени, на його думку, несуть покарання за дії своїх керівників.
Підручний відповів дописом "Яким був, таким і залишився", додавши до нього емодзі клоуна. Пізніше українець пояснив свою реакцію тим, що Фуркад, на його думку, не розуміє характеру російсько-української війни та зв’язку російського спорту з державною пропагандою.
Мартен Фуркад за кар’єру шість разів ставав олімпійським чемпіоном і 13 разів вигравав чемпіонат світу. Француз також сім разів перемагав у загальному заліку Кубка світу, здобувши рекордні сім великих Кришталевих глобусів.