Непереможений австралійський боксер Джей Опетая (31-0, 24 КО) відмовився від поєдинку з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Їхня зустріч мала відбутися 11 грудня 2026 року в Кардіффі, однак організатори не мають наміру переносити бій на іншу дату.

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Про відмову Опетаї повідомив відомий американський боксерський інсайдер Ден Рафаель. Причини рішення австралійця поки не розкриваються.

Поєдинок планували провести в межах великого вечора боксу на стадіоні "Принсіпаліті" в Уельсі. Головною подією шоу стане протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Трансляцію турніру покаже стримінгова платформа Netflix.

Водночас Уайлдер не збирається відмовлятися від виступу в грудні. Американець готовий вийти на ринг, якщо організатори знайдуть йому заміну суперника. Одним із головних кандидатів називають британця Дерека Чісору, з яким боксер уже зустрічався у квітні 2026 року. Тоді Уайлдер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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Для Опетаї скасування поєдинку означає можливість зосередитися на виступах у першій важкій вазі. Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила австралійця обов’язковим претендентом на бій із переможцем протистояння Давида Бенавідеса та Міхала Цесляка.

31-річний Опетая залишається непереможеним на професійному рингу. У його активі 31 перемога, 24 з яких здобуті нокаутом. Останній поєдинок австралієць провів у вересні 2026 року, коли переміг Ноеля Мікаеляна технічним нокаутом. Він володіє титулами чемпіона Zuffa Boxing і The Ring.

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У 41-річного Уайлдера на рахунку 45 перемог, чотири поразки та одна нічия. Американець здобув 43 перемоги нокаутом і раніше володів чемпіонським поясом WBC у надважкій вазі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше з Уайлдером мав битися Олександр Усик у своєму останньому поєдинку в кар'єрі, однак цей бій зірвався.