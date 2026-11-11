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Знаменитого чемпіона України "задушив" росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
699
Знаменитого чемпіона України "задушив" росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео
Інцидент потрапив в ефір

Український самбіст Владислав Руднєв знепритомнів під час поєдинку з росіянином Асланбеком Кодзаєвим на чемпіонаті світу в Ташкенті. Шестиразовий чемпіон світу не зміг продовжити сутичку після задушливого прийому, а медичну допомогу йому надали прямо на килимі.

Інцидент стався 8 листопада в поєдинку 1/8 фіналу змагань із бойового самбо у ваговій категорії до 79 кг. Під час боротьби в партері Кодзаєв захопив українця задушливим прийомом. Руднєв продовжував чинити опір і не подав сигналу про здачу, однак через деякий час знепритомнів.

Сутичку негайно зупинили. Одним із перших на килим вибіг лікар збірної Росії. Разом із представником грузинської команди він надав допомогу українському спортсмену й привів його до тями.  

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Знаменитого чемпіона України ''задушив'' росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео

Руднєва (у червоному) привели до тями. Джерело: Кадр із відео

Поразка стала першою для Руднєва за багато років. На турнір у Ташкенті 30-річний харків’янин приїхав у статусі шестикратного чемпіона світу з бойового самбо. До цього він здобував титули чемпіона світу у 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 і 2025 роках.

Знаменитого чемпіона України ''задушив'' росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео

Руднєв із "золотом" Всесвітніх ігор. Джерело: sambo.sport

Кодзаєв після перемоги над українцем продовжив виступ і дістався фіналу. У вирішальній сутичці росіянин здолав вірменського самбіста Геворга Азатяна й здобув "золото" чемпіонату світу.

Після турніру Руднєв звернувся до вболівальників і прокоментував першу за тривалий час поразку. Спортсмен визнав, що йому важко переживати те, що сталося, але заявив про намір продовжувати кар’єру.

"Знаєте, коли ти не програєш дуже багато років, а тут раптом – бац, тебе здолали. Звісно, це дуже складно. Але ще складніше піднятися", – сказав 30-річний харків’янин.

Знаменитого чемпіона України ''задушив'' росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео

Владислав Руднєв. Джерело: Кадр із відео

Він також нагадав, що залишається звичайною людиною, яка може програвати, і наголосив на необхідності зробити правильні висновки.

"Кожен може програти. Я така сама людина, як і ви. Я не якийсь робот, як кажуть інші люди", – зазначив українець.

Владислав Руднєв є одним із найтитулованіших представників українського бойового самбо. Окрім шести перемог на чемпіонатах світу, у його активі чотири титули чемпіона Європи та перемоги на Всесвітніх іграх.

Знаменитого чемпіона України ''задушив'' росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео

Владислав Руднєв. Джерело: .tapology.com

У серпні 2025 року на Всесвітніх іграх у китайському Ченду він здобув дві золоті медалі: в особистих змаганнях у категорії до 79 кг і командному турнірі.

Знаменитого чемпіона України ''задушив'' росіянин на чемпіонаті світу із самбо. Відео

Руднєв після перемоги на Всесвітніх іграх у Ченду. Джерело: sambo.sport

Руднєв також виступає у змішаних єдиноборствах. У травні 2026 року на турнірі UAE Warriors 71 в Абу-Дабі він переміг вірменського бійця Мартуна Межлумяна удушальним прийомом у першому раунді та здобув чемпіонський пояс організації в легкій вазі.

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самбоУзбекистанТашкент
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