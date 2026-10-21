Знаменита українська тенісистка відмовилася грати в матчі з росіянкою та знялася з турніру
Друга ракетка України Марта Костюк (№10 WTA) достроково завершила виступ на турнірі WTA 500 у китайському Нінбо після одного сету проти росіянки Катерини Александрової (№33 WTA), яка виступає в нейтральному статусі. Причиною відмови продовжувати матч стала травма правого зап’ястя, через яку 24-річна киянка раніше пропустила змагання в Пекіні.
Костюк отримала третій номер посіву й завдяки цьому почала виступ із другого кола. Її першою суперницею стала Александрова, з якою українка зустрілася в матчі за вихід до чвертьфіналу.
Поєдинок тривав 31 хвилину. У першому сеті Марта поступилася з рахунком 4:6. Упродовж партії українці знадобилася медична допомога, а після її завершення вона проконсультувалася з тренером і відмовилася продовжувати гру.
Таким чином, Александрова пройшла далі без потреби догравати зустріч. Офіційною причиною зняття Костюк вказали ушкодження правого зап’ястя.
Після відмови продовжувати одиночний матч українська тенісистка також припинила виступ у парному розряді. Вона мала зіграти у чвертьфіналі разом із канадкою Лейлою Фернандес.
Їхніми суперницями мали стати перші сіяні Крістіна Букша з Іспанії та Ніколь Меліхар-Мартінес зі США. Однак матч не відбувся після зняття українсько-канадського дуету.
Проблеми з правим зап’ястям турбують Костюк уже кілька тижнів. Раніше через цю травму вона пропустила турнір категорії WTA 1000 у Пекіні.
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