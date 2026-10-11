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Знаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. Фотофакт

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 468
Знаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. Фотофакт
Наша тенісистка отримала безліч захоплених відгуків

Друга ракетка України Марта Костюк викликала ажіотаж на передтурнірному заході в Ухані в ніжно-рожевій сукні від Miu Miu. Спортсменка обрала облягаючу модель довжини міді з виразним вирізом на грудях, доповнивши образ чорною сумочкою та світлими мюлями (легке жіноче взуття без задника та без ремінця на п’яті).

Знаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. Фотофакт

Марта Костюк. Джерело: instagram.com/martakostyuk/

Костюк (№10 WTA) приїхала до Китаю для участі в турнірі категорії WTA 1000, який відбудеться в Ухані з 12 по 18 жовтня. Українка отримала восьмий номер посіву і розпочне виступ із другого кола, пропустивши стартовий етап.

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Для виходу на вечірку учасниць турніру 23-річна киянка обрала вбрання, яке особливо підкреслило її спортивну фігуру.

Знаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. Фотофакт

Марта Костюк. Джерело: instagram.com/martakostyuk/

Образ доповнили лаконічна чорна сумочка та світле взуття з квадратним носком. Фотографії з заходу викликали справжній фурор у соцмережах.

Знаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. Фотофакт

Марта Костюк. Джерело: instagram.com/martakostyuk/

Першою суперницею Марти в Ухані стане переможниця матчу між гречанкою Марією Саккарі та хорваткою Донною Векіч. У основній сітці турніру також виступить Еліна Світоліна, яка отримала п'ятий номер посіву.

Для Костюк це повернення на корт після пропуску попередніх змагань через травму. У Ухані українка розраховує продовжити виступи у заключній частині сезону, в якій розігруються останні рейтингові очки перед Підсумковим турніром WTA Finals.

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