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Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 4,1 т.
Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео
Наша чемпіонка тепер працює в Батумі

Відома українська легкоатлетка Юлія Чумаченко почала працювати персональним тренером у Батумі. Чемпіонка Всесвітньої літньої Універсіади проводить заняття в одному з фітнес-центрів грузинського міста та займається підготовкою клієнтів за кількома напрямками.

Про новий етап у кар’єрі 32-річної уродженки Миколаєва стало відомо після публікації Fitness Academy Batumi, яку також розмістили спільно з особистим акаунтом Чумаченко в соціальних мережах.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Чумаченко влаштувалася на роботу фітнес-тренером. Джерело: https://www.instagram.com/fitness_academy_batumi

Згідно з повідомленням клубу, українська стрибунка у висоту приєдналася до тренерської команди спортивного комплексу, розташованого в елітному районі Хімшіашвілі. Це одна з найбільш розвинених, жвавих і популярних локацій міста.

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В академії зазначили, що Чумаченко використовує у роботі досвід професійної спортсменки та профільну спортивну освіту.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Вона проводить індивідуальні заняття з силової підготовки, класичного фітнесу, бігових тренувань та легкої атлетики, а також займається функціональним тренуванням, вправами на петлях TRX та програмами відновлення після навантажень.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Крім того, спортсменка консультує клієнтів з питань схуднення та харчування. Тренування доступні українською, російською та англійською мовами.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Юлія Чумаченко є однією з найвідоміших українських спортсменок у стрибках у висоту. Головним досягненням у її кар’єрі залишається перемога на Всесвітній літній Універсіаді 2019 року в Неаполі. Тоді вона завоювала "золото" з особистим рекордом 1,94 метра.

За успіх на Універсіаді легкоатлетка була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Останніми роками Чумаченко продовжувала виступати на міжнародних змаганнях. У 2026 році вона стала переможницею етапу Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Silver у Белграді з результатом 1,90 м. Раніше українка також піднімалася на п’єдестал турнірів у Чехії, Хорватії, Сербії , Німеччині, Норвегії, Франції та Фінляндії, а в 2023 році виступала на чемпіонаті світу в Будапешті.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

Судячи з інформації фітнес-центру, зараз спортсменка поєднує спортивний досвід із тренерською діяльністю в Грузії, складаючи для клієнтів індивідуальні програми підготовки з урахуванням їхніх цілей та рівня фізичної форми.

Знаменита українська стрибунка у висоту залишила Україну і знайшла нову роботу в Грузії. Відео

Юлія Чумаченко. Джерело: instagram.com/julusina/

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ГрузіяБатуміЮлія ЧумаченкоЮлія Чумаченко
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