Одна з головних зірок світової художньої гімнастики Софія Раффаелі відмовилася працювати з Аміною Заріповою. Титулована 50-річна російська тренерка сама оголосила про розставання в соцмережах, давши зрозуміти, що подробиці того, що сталося, слід дізнаватися в керівництва італійської федерації.

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"У моєму спортивному житті відбулися зміни: нашу співпрацю із Софією Раффаелі завершено. Усі запитання адресуйте Італійській федерації. Думаю, там зможуть розповісти набагато більше. Попереду нові плани!" – написала Заріпова у себе в Instagram.

До публікації вона додала фотографію з олімпійською ліцензією, яку Раффаелі здобула в серпні на чемпіонаті світу у Франкфурті. Італійка стала бронзовою призеркою індивідуального багатоборства й принесла своїй країні путівку на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Причин розставання тренерка не назвала. Водночас її слова про те, що за поясненнями потрібно звертатися до федерації, викликали запитання щодо обставин завершення роботи. Як повідомляє італійське видання la Repubblica, ситуація могла бути пов’язана з проблемами навколо самої гімнастки та її клубу Ginnastica Fabriano.

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Зараз Раффаелі відновлюється після травми. Крім того, її клуб раніше отримав річну дискваліфікацію, але нещодавно його поновили в чемпіонаті Італії в дивізіоні А1.

Зарипова почала працювати з італійською гімнасткою наприкінці 2025 року. За цей час вони разом готувалися до нового олімпійського циклу, зокрема проводили збори в російському Новогорську. Одним із головних результатів їхньої спільної роботи стала бронзова медаль чемпіонату світу у Франкфурті.

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Для Раффаелі це вже чергова зміна тренера. До Зарипової італійка працювала з Джульєттою Канталуппі, а в липні 2025 року розлучилася з Клаудією Манчинеллі.

Аміна Зарипова в минулому була однією з провідних гімнасток Росії. Вона п’ять разів вигравала чемпіонат світу, тричі ставала чемпіонкою Європи й виступала на Олімпіаді-1996 в Атланті. Після завершення спортивної кар’єри Зарипова стала тренеркою. Серед її найвідоміших вихованок – олімпійська чемпіонка Ріо-2016 Маргарита Мамун.