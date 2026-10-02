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Змирилася: "нова коханка Путіна" передумала судитися через повне відсторонення від турнірів з фігурного катання

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 4,8 т.
Змирилася: "нова коханка Путіна" передумала судитися через повне відсторонення від турнірів з фігурного катання
Валієва не може виступати на міжнародній арені

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) знову підтвердив, що досі не отримав апеляції російської фігуристки Каміли Валієвої щодо позбавлення її так званого нейтрального статусу. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав право представниці РФ виступати на турнірах ще 5 вересня, а та пригрозила організації судовим позовом.

У CAS у відповідь на запит пропагандистів з підконтрольного Кремлю інформаційного агентства РІА "Новости" нагадали, що у Валієвої є три тижні на те, щоб оскаржити рішення ISU. При цьому невідомо, коли саме росіянка отримала офіційні документи від союзу.

Змирилася: ''нова коханка Путіна'' передумала судитися через повне відсторонення від турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва. Джерело: Кадр із відео

"Ми можемо підтвердити, що до CAS не надходила апеляція від Каміли Валієвої щодо справи, про яку ви говорите. Термін подання апеляції становить 21 день з моменту отримання оскаржуваного рішення. Ми не знаємо, коли спортсменка дізналася про рішення", – зазначили в CAS.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU вже відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

Змирилася: ''нова коханка Путіна'' передумала судитися через повне відсторонення від турнірів з фігурного катання

Путін і Валієва. Джерело: ТАСС

Змирилася: ''нова коханка Путіна'' передумала судитися через повне відсторонення від турнірів з фігурного катання

CAS. Джерело: РБК

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Змирилася: ''нова коханка Путіна'' передумала судитися через повне відсторонення від турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва на ОІ-2022.

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. 

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